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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، العرب vs أمريكا.. سيناريوهات المواجهة والتحدي

عدد فيتو الجديد
عدد فيتو الجديد
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 تكشف فيتو في عددها الجديد آخر تطورات أزمة خطة ترامب الخاصة بتهجير أهالي غزة تحت عنوان: العرب vs أمريكا.. سيناريوهات المواجهة والتحدي.

 

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