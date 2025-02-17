فيتو تكشف في عددها الجديد، العرب vs أمريكا.. سيناريوهات المواجهة والتحدي

تكشف فيتو في عددها الجديد آخر تطورات أزمة خطة ترامب الخاصة بتهجير أهالي غزة تحت عنوان: العرب vs أمريكا.. سيناريوهات المواجهة والتحدي.

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