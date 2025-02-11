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خارج الحدود

روبيو: من يعارض خطة ترامب عليه تقديم البديل

ماركو روبيو، فيتو
ماركو روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الإثنين، إن غزة بحاجة إلى "تنظيف" حتى قبل أن تبدأ عملية إزالة الأنقاض والحطام وإعادة بناء المساكن، داعيا الدول التي تعارض خطة ترامب إلى عرض أفكار ومبادرات لإعادة إعمار القطاع.

واعتبر روبيو أن "الشخص الوحيد الذي وقف وقال إنه على استعداد للمساعدة في القيام بذلك هو دونالد ترامب"، مضيفا في مقابلة بثتها إذاعة "سيريوس إكس إم": "إذا كانت لديهم فكرة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب".

هيمنة حماس

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما دامت جماعة مثل حماس تسيطر فعليًّا على الأراضي وتكون القوة الأكثر هيمنة في غزة".

واعتبر روبيو أن "التحدي الأكبر الذي يواجه حل الدولتين لم يكن إسرائيل. بل من سيحكم الدولة الفلسطينية، ومن سيتولى المسؤولية عنها".

وتابع إذا كان المسؤولون عنها هم حماس أو حزب الله أو أي جهة أخرى من هذا القبيل، فإن هذه الجماعات هدفها تدمير الدولة اليهودية"، وفق قوله.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غزة ترامب دونالد ترامب الدولة الفلسطينية حماس

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