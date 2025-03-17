معهد التغذية يكشف الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط في رمضان (فيديو)

يسبب الطعام في شهر رمضان ثقلًا كبيرًا على مرضي الضغط والأمراض المزمنة، وذلك للحيرة كل عام عن ما هو مسموح به بالأكل وما هو ممنوع لأنه قد يسبب انخفاض أو ارتفاع في الضغط والذي يشكل في الحالتين خطر لتفاقم الأعراض وزيادة المضاعفات.

وتوضح الدكتورة أسماء طه زاهر، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" الأغذية التي يجب على مرضي الضغط التقليل منها وما هي الأطعمة المحظورة بشكل نهائي.

وأكدت أن شهر رمضان المبارك لا يأتي بالحرمان على مرضى الضغط، وإنما الحذر لما يتناوله الشخص والكميات المناسبة في كل وجبة، كما أن الانتباه لتوقيت هذا الأكل ذو أهمية بالغة كذلك.

الأطعمة التي يجب على مرضى الضغط الانتباه لها

وقالت استشاري التغذية العلاجية إنه يجب وضع خطوط عديدة تحت كلمة صوديوم وحيث يجب أن يبحث عنها مريض الضغط في جميع أنواع الأطعمة بالأخص تلك المعلبة منها، وحتي الحلويات مثل الكيكة وغيرها التي يعتقد البعض إنها أمنة إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، حيث يتم إضافة كربوهيدرات الصوديوم لها والذي يحتوي على نسبة مركزة من الصوديوم والتي تكون أكبر بكثير من معلقة ملح طعام كبيرة ومنها المعلبات والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، فمن المهم تبديلها بالأسماك العادية بالإضافة للصوديوم يجب الانتباه كذلك للبوتاسيوم، فبرغم أهمية وجوده في النظام الغذائي إلا أن الإكثار منه قد يسبب أمراض خطيرة.

ويجب التقليل كذلك من كمية القهوة والشاي التي يتم تناولها على مدار اليوم، فالكافيين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي لمرضي الضغط

أوميجا 3

من المهم إضافة الأغذية الغنية بأوميجا 3 والموجود في الأسماك الدهنية مثل المكاريل والسردين والتونة (لا يقصد هنا المعلبات وإنما الأسماك) والسلمون، يمكن طبخه في الفرن ويجب تناوله مرتين في الأسبوع.

وتشمل مصادر أوميجا 3، المأكولات البحرية الأخرى، مثل المحار والروبيان، زيوت كبد السمك، زيت بذور الكتان، بذور الشيا، زيت فول الصويا، الجوز، الفاصولياء.

الخضروات

من المهم التركيز على تناول الخضروات من 5 إلى 6 مرات في اليوم بجميع أشكالها وأنواعها، والتي يتم إضافتها غالبًا إلى السلطة مثل الجرجير والبقدونس والكزبرة، بالإضافة إلى الفلفل والجزر والطماطم.

أما الفراخ فيجب تناولها من مرة أو إثنين في الأسبوع، بينما يتم تناول البقوليات من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وشددت استشاري التغذية أنه من المهم الحرص على شرب الماء بكميات كبيرة حيث تقوم بتصفية الصوديوم الزائد في الجسم، من خلال البول أو العرق.

كان المعهد القومي للتغذية وجه نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.



وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي، أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ.

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين.

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

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