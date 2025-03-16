الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف بعد حريق المعامل المركزية (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع

وكان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجه بنقل خدمات الإدارة العامة للتكليف إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد، دون أي تأثير على سير الخدمات المقدمة.

كما شددت الوزارة على أن جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير أو تغيير في الإجراءات المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.