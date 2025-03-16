الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف بعد حريق المعامل المركزية (صور)

انتظام خدمات التكليف
انتظام خدمات التكليف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع

وكان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجه بنقل خدمات الإدارة العامة للتكليف إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد، دون أي تأثير على سير الخدمات المقدمة.

وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر

«الصحة» تعلن انتظام العمل في المعامل المركزية وتقديم خدماتها للجمهور

كما شددت الوزارة على أن جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير أو تغيير في الإجراءات المعتمدة.

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