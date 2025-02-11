أهمها كدمات الجلد، أعراض ومضاعفات النزيف الداخلي الخفيف والشديد

النزيف الداخلي هو النزيف الذي يحدث عندما تتضرر الأوعية الدموية داخل الجسم، واعتمادًا على شدته وموقعه، يمكن أن يؤدي إلى الضعف والدوار وانخفاض ضغط الدم وفشل الأعضاء والوفاة، ويمكن أن يؤدي النزيف الداخلي في المخ إلى السكتة الدماغية.

النزيف الطفيف جدًا، مثل الأوعية الدموية الصغيرة الممزقة بالقرب من سطح الجلد، شائع وعادةً ما ينتج عنه بقع حمراء صغيرة على الجلد أو كدمات بسيطة.

لكن النزيف الكبير غير المنضبط يهدد الحياة وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

النزيف ليس حالة في حد ذاته، مما يعني أنه دائمًا ما يكون له سبب أساسي، والسبب الأكثر شيوعًا للنزيف هو الإصابة الرضحية.

أعراض النزيف الداخلي

أحد أسباب خطورة النزيف الداخلي هو أن النزيف نفسه غير مرئي.

من الصعب تجاهل الجرح أو الجرح النازف على الجانب الخارجي من الجسم، ولكن من السهل تجاهل النزيف العميق داخل الجسم حتى يبدأ في التسبب في أعراض تهدد الحياة.

نظرًا لأن الدم ضروري لعمل كل عضو تقريبًا وكل نوع من أنسجة الجسم، فإن فقدان الدم يسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي قد تبدو غير ذات صلة.

تتضمن أعراض النزيف الداخلي المتوسط ​​إلى الشديد ما يلي:

الدوار أو الدوخة

الصداع، غالبًا ما يكون شديدًا

الإسهال، غالبًا ما يكون داكنًا أو بنيًا أو أسود اللون

ضعف عام

إرهاق غير مبرر

آلام العضلات والمفاصل، ووجع، وضعف

انخفاض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي

الارتباك، وفقدان الذاكرة، أو الارتباك

خدر

مشاكل الرؤية، غالبًا ما تكون ضبابية أو متقطعة أو رؤية مزدوجة

ألم في البطن، غالبًا ما يكون شديدًا بما يكفي للتسبب في الغثيان والقيء

ألم في الصدر

ضيق في التنفس أو تنفس ضحل

دم في البول

كدمات، عادة حول موقع النزيف

يمكن أن يسبب النزيف الشديد جدًا أعراضًا خطيرة تظهر في غضون دقائق، وعادةً بعد إصابة مؤلمة.

تشمل علامات النزيف الشديد ما يلي:

انخفاض ضغط الدم بشكل كبير

معدل ضربات القلب السريع

الجلد المتعرق والمبلل والذي يشعر غالبًا بالبرودة عند لمسه

قلة التبول أو عدم وجوده

القيء الدموي

فقدان الوعي

تسرب الدم من العينين أو الأذنين أو الأنف

فشل الأعضاء

النوبات الصرعية

الغيبوبة

أسباب النزيف الداخلي

قد تتسبب الإصابة أو الصدمة في حدوث نزيف، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى الأدوية والحالات المعدية المعوية.

أي شيء يتلف جدران الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى النزيف، وبالنسبة للتمزقات البسيطة، يمكن للجسم تكوين جلطة أو سدادة مصنوعة من البروتينات وخلايا الدم الحمراء لإغلاق الأنسجة المكسورة ووقف النزيف.

ومع ذلك، لا يمكن إيقاف الإصابات الخطيرة عن طريق الجلطة، مما يعني أن الأوعية الدموية تستمر في ضخ الدم إلى المساحة المحيطة أو الأعضاء.

نظرًا لأن العديد من حالات النزيف الداخلي تحدث نتيجة لإصابة أو صدمة معينة، فقد يكون من السهل تحديد السبب.

ولكن يمكن أن يحدث النزيف أيضًا بسبب عوامل تضعف جدران الأوعية الدموية بمرور الوقت أو تتداخل مع عملية التجلط، وتتضمن هذه العوامل بعض الحالات الطبية والأدوية وعادات نمط الحياة.

تتضمن الأسباب المحتملة وعوامل الخطر للنزيف الداخلي الطفيف إلى المتوسط ​​ما يلي:

الإصابة الطفيفة

ارتفاع ضغط الدم المزمن أو طويل الأمد

أدوية تسييل الدم

حالات التخثر الوراثية

الكورتيكوستيرويدات

المضادات الحيوية

مضادات الاكتئاب

مرض السكري أو مستويات السكر في الدم غير المنضبطة

الجفاف طويل الأمد

التدخين

تعاطي الكحول

تعاطي المخدرات

الأدوية المنشطة، مثل حبوب الحمية

أدوية مضادة للتخثر

السكتة الدماغية أو النوبة القلبية

حالات الكبد أو الكلى أو الطحال

السرطان

الجلطة الوريدية العميقة (DVT)

حالات الجهاز الهضمي

تشمل حالات الجهاز الهضمي التي قد تسبب نزيفًا داخليًا التهاب المعدة والأمعاء والتهاب القولون التقرحي ومرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي.

تشمل الأسباب المحتملة للنزيف الشديد أو المفاجئ ما يلي:

الإصابة الرضحية الناتجة عن أحداث مثل حوادث السيارات، وجروح الرصاص، والطعن، والسقوط، والانفجارات، وإصابات السحق

الانسداد (الأجسام التي تصبح محاصرة في الأوعية الدموية وتقلل من تدفق الدم)

العظام المكسورة

تمدد الأوعية الدموية (الانتفاخات التي تتكون في الأوعية الدموية)

الجراحة

الحمل خارج الرحم، حيث ينمو الجنين خارج الرحم

علاج النزيف الداخلي

عادة ما يتضمن علاج النزيف الطفيف أو الخفيف الراحة والترطيب، وعادة ما تتكون جلطة تحد مؤقتًا من النزيف بينما يقوم الوعاء الدموي بإصلاح نفسه، وبمرور الوقت، ستعيد الأنسجة الجسدية المحيطة امتصاص الدم الزائد.

يتضمن علاج النزيف الداخلي المتوسط ​​إلى الشديد إعطاء فيتامين ك عن طريق الوريد، والبلازما الطازجة المجمدة، والدم، والصفائح الدموية.

في الآونة الأخيرة، بدأ الأطباء في إعطاء جرعات عالية جدًا من المركبات التي تحفز التجلط.

في بعض الأحيان، قد يعطي الأطباء سوائل وريدية غنية بالكهارل للأشخاص الذين يعانون من نزيف داخلي.

بمجرد استقرار حالة الفرد، أو عدم تعرضه لخطر الموت، يتضمن العلاج تحديد مصدر النزيف وإيقافه.

اعتمادًا على شدة النزيف، قد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح الأوعية الدموية وإزالة الدم الزائد.

قد يصف الأطباء وصف الأدوية الوقائية بعد توقف النزيف.

قد يوصى أيضًا بالعلاج الطبيعي وتغيير نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين أو شرب الكحول، لتقليل فرص حدوث المزيد من الإصابات والنزيف.

مضاعفات النزيف الداخلي

يعتبر النزيف الداخلي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالصدمات على مستوى العالم.

إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي النزيف الشديد أو المزمن إلى فشل الأعضاء والنوبات والغيبوبة والنزيف الخارجي والوفاة في النهاية، وحتى مع العلاج، غالبًا ما يكون النزيف الداخلي الشديد مميتًا.

يمكن أن يؤدي التعرف المبكر على النزيف الداخلي وعلاجه إلى تقليل خطر حدوث المضاعفات ومساعدة الشخص على التعافي تمامًا.

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