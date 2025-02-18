الثلاثاء 18 فبراير 2025
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صحة ومرأة

10 أطعمة يُفضل تناولها على الريق، وفوائدها الصحية

أطعمة تناولها على
أطعمة تناولها على الريق

أطعمة يُفضل تناولها على الريق، يُعتبر تناول وجبة الإفطار من العادات الصحية المهمة للحفاظ على صحة الجسم وبدء اليوم بنشاط وحيوية.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية،  أن اختيار الأطعمة المناسبة لتناولها على الريق يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الهضم، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.


أطعمة تناولها على الريق لصحتك
 

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، بعض الأطعمة التي يُفضل تناولها على الريق، مع تسليط الضوء على فوائدها الصحية.

أطعمة صحية
أطعمة صحية

1. الماء الدافئ مع الليمون


يُعد الماء الدافئ مع الليمون من أكثر المشروبات الصحية التي يُنصح بتناولها على الريق، حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم، وتحفيز الجهاز الهضمي، وتعزيز وظائف الكبد. كما أن الليمون غني بفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويحسن امتصاص الحديد.

2. العسل الطبيعي


يعتبر العسل من الأطعمة الفائقة الفائدة عند تناوله على الريق، إذ يُساعد على تقوية جهاز المناعة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز الطاقة والنشاط. كما أن العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة الفم والجهاز التنفسي.

3. التمر


التمر غذاء متكامل يُوصى بتناوله على الريق لما يحتويه من سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة الفورية، بالإضافة إلى الألياف التي تُسهل عملية الهضم، وتحافظ على صحة الأمعاء. كما أن التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في تحسين وظائف القلب.

 

4. الشوفان


الشوفان من الأطعمة المثالية لتناولها على الريق، إذ يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعطي شعورًا بالشبع لفترات طويلة بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان. كما أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

فوائد الشوفان
فوائد الشوفان

5. اللوز المنقوع


يُفضل تناول اللوز المنقوع في الصباح على الريق، حيث يمد الجسم بالبروتينات والدهون الصحية التي تعزز صحة الدماغ والقلب. كما أن نقع اللوز يساعد في تقليل نسبة الأحماض التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

 

6. الزبادي


يُعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، التي تحافظ على صحة الأمعاء وتعزز التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي. كما أنه مصدر ممتاز للبروتينات والكالسيوم، مما يساهم في تقوية العظام وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 

7. البابايا


تُعتبر البابايا من الفواكه الغنية بالإنزيمات الهاضمة، مثل إنزيم الباباين، الذي يساعد في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الإمساك. كما تحتوي البابايا على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة لصحة الجلد والمناعة.

 

8. الزنجبيل مع العسل


تناول الزنجبيل مع العسل على الريق يُساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الشعور بالغثيان، وتعزيز المناعة. كما أنه يُعتبر مضادًا قويًا للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز التنفسي والمفاصل.

 

9. الخيار والخضروات الورقية


الخيار والخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير تُعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن، كما أنها تُساعد في ترطيب الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. كما أن تناولها على الريق يُساهم في إزالة السموم من الجسم وتحسين وظائف الكبد.

فوائد التفاح
فوائد التفاح

10. التفاح


يُعتبر التفاح خيارًا صحيًا لتناوله على الريق، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تُحسن الهضم وتُعزز صحة القلب. كما أن التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

 

فوائد تناول أطعمة صحية على الريق

 

- تحفيز الجهاز الهضمي: تناول الأطعمة الصحية على الريق يُساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك والانتفاخ.


- تعزيز الطاقة: بعض الأطعمة، مثل التمر والعسل، تمنح الجسم طاقة فورية تساعد في تحسين الأداء البدني والعقلي.


- تقوية المناعة: الأطعمة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة تُساهم في تعزيز جهاز المناعة.
- تحسين صحة القلب: تناول الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.


- تخليص الجسم من السموم: بعض الأطعمة، مثل الماء الدافئ مع الليمون والخضروات الورقية، تُساعد في تطهير الجسم من السموم.

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وأخيرا تلفت الدكتورة مروة الاختيار الصحيح للأطعمة التي يتم تناولها على الريق يُعتبر عاملًا مهمًا في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

وتنصح الدكتورة مروة، بتجنب الأطعمة المصنعة أو الغنية بالسكريات على الريق، والتركيز على الخيارات الطبيعية والمغذية التي تمد الجسم بالعناصر الضرورية، مما يساعد في تحسين النشاط والطاقة طوال اليوم.
 

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