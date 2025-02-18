أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة المغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تشكيل الفريق لمواجهة المغرب في البطولة الودية الدولية بالمغرب

تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب

ويدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المباراة بتشكيل مكون من:

عمر عبدالعزيز - معاذ محمد - محمد البنداري - مهند الشامي - أدهم فريد - عمر العدوي - علي بسيوني - كريم جمعة - أنس رشدي - محمد حمد - زياد أيوب

موعد مباراة ناشئي مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الناشئين المصري أمام نظيره منتخب المغرب، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب

وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مرانه الأخير تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، في الرابعة عصر أمس الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة جميع اللاعبين ال22 المتواجدين ضمن قائمة الفريق بالبطولة وهم:

بلال عطية، حمزة الدجوي، محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبد الرحمن أبو اليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

أحمد الكاس، فيتو

بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة إلى المغرب، أول أمس الأحد، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويشارك منتخب الناشئين مواليد 2008 في البطولة الودية بالمغرب، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا

ويشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

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