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رياضة

22 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين المشاركة في الدورة الودية بالمغرب

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، أعلن أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، قائمة لاعبيه استعدادًا للمشاركة في بطولة المغرب الودية، خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

ويخوض منتخب مصر ثلاث مباريات خلال البطولة الودية أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

22 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة منتخب الناشئين المصري تحت 17 سنة التي أعلنها أحمد الكاس

بلال عطية، حمزة الدجوي، محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

مجموعة مصري في أمم إفريقيا تحت 17 سنة

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة المشاركة في البطولة الودية بالمغرب مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بطولة المغرب الودية أحمد الكأس بلال عطية حمزة الدجوي

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