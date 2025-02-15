تأكيدا لفيتو، منتخب الناشئين يخوض ثلاث وديات في دورة المغرب الدولية

منتخب الناشئين، تأكد رسميا خوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، ثلاث مباريات ودية في الدورة الدولية، تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في المغرب

ويخوض منتخب الناشئين مواليد 2008 ثلاث مباريات ودية في الدورة الودية بالمغرب على النحو التالي:

المباراة الأولى، ستكون أمام منتخب المغرب يوم الثلاثاء 18 فبراير في الساعة 7 مساء

المباراة الثانية، ستكون يوم الخميس المقبل 20 فبراير أمام منتخب زامبيا الساعة 5 مساء

المباراة الثالثة، ستكون يوم السبت 22 فبراير أمام منتخب السنغال الساعة 7 مساء

على أن تقام المباريات الثلاث في العاصمة المغربية الرباط

وكانت فيتو قد كشفت في وقت سابق عن خوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، ثلاث مباريات ودية في الدورة الدولية.

لمطالعة الخبر: مصدر، منتخب الناشئين يخوض ثلاث وديات في الدورة الودية بالمغرب

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب 2008، فيتو

منتخب الناشئين يتواجد في معسكر بمشروع الهدف

ويتواجد منتخب الناشئين مواليد 2008 حاليا في معسكر تدريبي بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على أن يغادر مطار القاهرة غدا الأحد في طريقه إلى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في الدورية الودية بالمغرب.

أبو زهرة يرأس بعثة منتخب الناشئين في المغرب

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى عضو المجلس مصطفى أبو زهرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في المغرب.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتطير بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة مصطفى أبو زهرة، إلى المغرب يوم 16 فبراير الجاري، على أن يخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين، يتم تحديد هويتهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.