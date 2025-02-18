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رياضة

منتخب الناشئين يواجه المغرب اليوم في افتتاح الدورة الدولية بالرباط

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب المغرب في إفتتاح مباريات الدورة الدولية الودية، التي تستضيفها المغرب في الفترة 18 إلى 23 فبراير الجاري.

 

موعد مباراة ناشئين مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الناشئين المصري أمام نظيره منتخب المغرب، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب

وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مرانه الأخير تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، في الرابعة عصر أمس الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة جميع اللاعبين ال22 المتواجدين ضمن قائمة الفريق بالبطولة وهم:

بلال عطية، حمزة الدجوي، محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبد الرحمن أبو اليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة إلى المغرب، أول أمس الأحد، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويشارك منتخب الناشئين مواليد 2008 في البطولة الودية بالمغرب، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

 

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا

ويشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

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