وفد إسكان النواب يختتم اليوم جولته التفقدية في أسوان

يختتم اليوم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، الجولة التفقدية في محافظة أسوان والتي استمرت 4 أيام.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني اليوم الأربعاء، عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة غرب أسوان، والتي دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة.

لقاء محافظ أسوان مع وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب

يشار إلى أن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التقى أمس وفد لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش الجولة التفقدية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في جميع الملفات والقطاعات.

تنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتقديم الخدمات للمواطنين

وقال رئيس وفد لجنة الإسكان: هدفنا سواء مجلس النواب أو السلطة التنفيذية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مناقشة مشكلات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان

وأوضح عبد المجيد، أن الزيارة البرلمانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان للمحافظة تأتي في إطار الوقوف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعملية الإحلال والتجديد للشبكات وخطوط المد والتدعيم.

وأكد وكيل إسكان النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة كل الملفات المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات، كي يحصد المواطن ثمار المشروعات القومية.

من جهته أكد النائب الطاهر سليم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان في أمس الحاجة لمزيد من المشروعات، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمحافظة، قائلة: ولكن لابد من المتابعة لتذليل العقبات في عملية التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تحتاج للكثير من العمل، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان: هناك مشاكل والجميع يقر بذلك وهذا أمر واقع، ولكن في ظل ما تحظى به المحافظة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لابد من ترجمة ذلك على أرض الواقع.

وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك شوارع مجاورة للكورنيش مباشرة في أسوان لا تليق بالمحافظة، مطالبا أن تكون جميع الشوارع بنفس الكفاءة لضمان استمرارية السياحة وزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن القيادة السياسية تولي المحافظة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين كافة مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المحافظة.

من جانبه وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الشكر لأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام، وكافة الملفات محل اهتمام خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال، درع محافظة أسوان، إلى الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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