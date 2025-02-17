وفد إسكان النواب يواصل جولته التفقدية في أسوان

يواصل اليوم الإثنين، وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، جولته التفقدية في محافظة أسوان.

تفقد محطة مياه إدفو

يتفقد الوفد البرلماني، محطة مياه الحصايا في إدفو، ومحطة مياه إدفو، ومحطة معالجة الحاجر.

لقاء محافظ أسوان

ومن المقرر وفقا لجدول أعمال وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد لقاء مع اللواء دكتور محمد كمال، محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية.

وفد لجنة الإسكان يتفقد محافظة أسوان

وشهدت الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، إلى محافظة أسوان، في أول أيامها أمس الأحد، تفقد عدد من المنشآت الخاصة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي، واحدا من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أزمة انقطاع المياه في أسوان الفترة الماضية

وأوضح النائب، أن الزيارة جاءت استجابة لعدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب أسوان بشأن انقطاع مياه الشرب لمدة ثمانية أيام في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية انفجار خط طرد جنوب المدينة.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل المشكلة القائمة بناء على تعليمات وزير الإسكان، بشكل جذري.

متابعة وزير الإسكان حل مشكلة المياه في أسوان

وطالب النائب وزير الإسكان بمتابعة هذا الملف بصفة دورية لضمان حل المشكلة، بالتنسيق مع الشركة القابضة المسئولة عن المحطة.

وعبر عضو مجلس النواب عن تعجبه من انقطاع المياه في أسوان، متسائلا: هل يعقل أن تكون أول محافظة في جنوب مصر وتعاني من انقطاع مياه الشرب؟.

من جانبه تسائل النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب إنشاء المحطة في أرض منخفضة، متسائلا: هل هذا يعود إلى تخطيط مسبق أو أن هناك أسباب أخرى لتنفيذ المحطة بهذه الكيفية وهذا الشكل على أرض الواقع؟.

وطالب النائب بضرورة حل المشكلة القائمة بشكل جذري للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة في واحد من أهم وأبرز المطالب والملفات اليومية.

كما تسائل النائب عبد التواب عبد القادر، عضو لجنة الإسكان، عن المواسير التي سيتم استبدالها بدلا من تلك المتسببة في المشكلة، مؤكدا أن هناك مواسير لا تتناسب مع طبيعة التربة، وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة ذلك الأمر حال اختيار نوع المواسير اللازمة لعملية الإحلال والتجديد.

وطالب النائب بضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمحطات لعدم تكرار الأزمة المتمثلة في انقطاع المياه عن المحافظة.

كما طالبت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة متابعة عملية الإحلال والتجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، وفقا لما هو مقرر من اعتمادات مالية.

واتفقت معها النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالبة سرعة حل المشكلة بشكل فني وتقني يضمن عدم تكرارها في المستقبل، خاصة وأن أسوان اول محافظة في جنوب مصر.

وأشار النائب الطاهر سليم، عضو مجلس النواب، إلى أن المحطة في حاجة ماسة لسرعة عمل إحلال وتجديد ومتابعة عملية الإحلال، وفقا للجدول الزمني المعلن وهو من 4 إلى 6 شهور ووفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية.

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.



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