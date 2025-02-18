إسكان النواب تتفقد محطة رفع العقاد بأسوان لتوصيل المياه لـ 15 ألف وحدة

قام وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، بتفقد مشروع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للإسكان القومي بحي العقاد بمحافظة أسوان.

محطة رفع وخط طرد في منطقة العقاد بأسوان

ويتمثل المشروع في محطة رفع وخط طرد، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستهدف توصيل المياه لنحو 15 ألف مواطن، بواقع 3 آلاف وحدة سكنية.



وأكد مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع بنسبة 99%، على أن يبدأ التشغيل التجريبي مطلع الأسبوع المقبل.

فحص عينات المياه لسلامة وصولها للمواطنين

وأشاروا إلى أنه تم عمل عينات للمياه التي سيتم توصيلها للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة توصيل المياه في الأدوار المرتفعة.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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