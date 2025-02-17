ما هي مطالب وفد إسكان النواب لحل مشاكل مياه الشرب بأسوان؟

طالب وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، على أهمية العمل من أجل إيجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي تتعلق بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان.

وفد برلماني في محافظة أسوان

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوفد البرلماني لأسوان، لتفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه المواطنين.

حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان

وقال: نسعى بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لأجل وضع الحلول اللازمة في الملفات التي تتعلق بقطاع المرافق، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي.

تفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

ولفت عبد المجيد، إلى أن الوفد البرلماني، حريص على تفقد عدد كبير من المرافق في محافظة أسوان، والوقوف على مدى انتظام العمل، وكذلك إزالة أي عراقيل من شأنها التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن مشاكل الصرف والمياه من الملفات المتواجدة في العديد من الدوائر، وبسبب الطبيعة الجغرافية لأسوان هناك معاناة حقيقة في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.

إيجاد حلول جذرية لمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت أن الهدف من الزيارة مساعدة الأهالي في إيجاد حلول جذرية لمشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، وأن تكون هناك توصية من لجنة الإسكان في هذا الصدد، مشيرة إلى أن محطة إدفو من المحطات المهمة.

وفيما يخص ملف الصرف ومياه الشرب في أسوان، أكد أن هناك تأخير في التشغيل وعدم التزام من بعض الشركات في تنفيذ المشروعات، وهو ما يترتب عليه انقطاع المياه بشكل شبه مستمر نتيجة انفجار المواسير، لعدم مطابقهتا للمواصفات، قائلة: وهذه المشكلة موجودة بشكل كبير في توابع القرى والبندر.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في القرى والمدن، مطالبة بسرعة حل مشكلة مياه الشرب في أسوان.

تحركات الحكومة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

فيما علق عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان مؤكدا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتابع الوضع القائم، وهناك توجيهات من رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة تعزيز العمل في محافظة أسوان لتحسين مستوى الخدمة.

وأكد أن المشروعات الحديدة سيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الخدمات وتلبية جميع احتياجات المواطنين، موضحا أنه بالفعل تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل مشكلة انقطاع المياه في مدينة أسوان.

وأشار إلى أن حل مشكلة الصرف الصحي في مدينة أسوان ومشكلة انقطاع المياه بالكامل يتطلب توفير نحو 1.3مليار جنيه.

واتفق معه المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، مؤكدا أن الهدف خدمة المواطنين.

فيما طالب النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركات بضرورة تحمل المسئولية، وتحسين مستوى الخدمة في واحد من أهم وأبرز الملفات وهو مياه الشرب.

وانتقد الشبراوي، إهدار المياه نتيجة الوصلات غير الرسمية جراء الممارسات الروتينية للتوصيل، إلى جانب فقد المياه النظيفة، وعدم قراءة العدادات بصورة دقيقة، مؤكدا أن كل هذا يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب عبد التواب عبد القادر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة حل المشكلة جذريا، مشددا على أهمية إنهاء مشكلة انقطاع المياه في منطقة على حساب أخرى.



وطالب بضرورة أن يتم تركيب محابس هواء لمعالجة أزمة انفجار بعض الخطوط نتيجة الضغط، وفي نفس الوقت عدم الحاجة لقطع المياه عن منطقة بالكامل جراء وجود قطع في شارع الي سبيل المثال، من خلال حصر المشكلة في الشارع الذي توجد به المشكلة.

وفي هذا الصدد أكد المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان، بأن هناك دراسة بالفعل في هذا الصدد وبمجرد الانتهاء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق مستوى خدمة أفضل، وحل أزمة الانفجار للخطوط.

وطالبت النائبة ميرفت عازر، عضو اللجنة، بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وحل مشكلة انخفاض الأرض المنفذ فيها محطة الصداقة بمحافظة أسوان.

وقال النائب أحمد عواجة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، قائلا: ويجب سرعة تلبية احتياجات المواطنين من توفير مياه الشرب والتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى.

وأكد النائب محمد الجمال، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حاجة ماسة للتوسع في مد خدمات الصرف الصحي للقرى والتوابع ويكون ذلك من خلال التوسع فى المحطات وعملية الاحلال والتجديد للشبكات القائمة لزيادة قدرتها وطاقتها الاستيعابية.

واتفقت معها النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشددة على أهمية أن يكون هناك تحركات عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.



ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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