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حوادث

مقطع فيديو يرصد الجريمة، القبض على سيدة حاولت خطف طفلة بالدقهلية

القبض على سيدة حاولت
القبض على سيدة حاولت خطف طفلة بالدقهلية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة بالدقهلية.

 

فيديو رصد الجريمة.. القبض على سيدة حاولت خطف طفلة بالدقهلية 

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة حال تواجدها أمام منزلها بمحافظة الدقهلية. 
 

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وبالفحص  تبين تلقي  مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من بعض الأهالى بضبط إحدى السيدات حال محاولتها استدراج طفلة.

 

وبالانتقال تم التقابل مع ( والدى الطفلة – مقيمان بدائرة المركز) وأقرا بتمكنهما من ضبط السيدة  بمساعدة الأهالى حال شروعها فى محاولة خطف نجلتهما حال لهوها أمام المنزل.
 

وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها وعللت تواجدها بدائرة المركز لإستجداء المارة وحال مشاهدتها لنجلة المبلغان قامت بالعدو فإعتقدا قيامها بمحاولة استدراجها وخطفها " بخلاف الحقيقة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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