الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

القبض على سيدة بتهمة النصب الإلكتروني على المواطنين بالغربية

القبض على سيدة لإدارة
القبض على سيدة لإدارة صفحة للنصب على المواطنين

 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سيدة  مسؤولة عن إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بتهمةالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.

القبض على سيدة لإدارة صفحة للنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض لهم بالغربية 

 

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من محامى وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية  ؛ بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى إدعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروض للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم.
 

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وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحةمقيمة بمحافظة الغربية.

وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة". 
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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