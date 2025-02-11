الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

إجراءات مشددة في مطار رفيق الحريري بسبب حزب الله

مطار رفيق الحريري،
مطار رفيق الحريري، فيتو

 ذكرت تقارير لبنانية أن جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فرض إجراءات أمنية مشددة على الرحلات القادمة من العراق إلى بيروت، وإخضاعها لتفتيش دقيق.

 

الرحلات الجوية القادمة من العراق ستخضع لتفتيش دقيق

 وأفادت معلومات لبنانية بأن كل الرحلات الجوية القادمة من العراق ستخضع لتفتيش دقيق لدى وصولها إلى المطار، تحسبًا لإدخال أموال أو أرصدة لصالح (حزب الله).

وأشارت كذلك  إلى أن هذه الإجراءات التي تطال الطائرات القادمة من العراق باتت شبيهة بتلك التي تحصل مع الرحلات القادمة من إيران.

 

عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية

ومن جانبه؛ قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن في تصريحات له، إن عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء القادمة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات القادمة من كلّ دول العالم». إلّا أن مصدرًا أمنيًا داخل المطار كشف عن «تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران».

 

الرحلات تخضع لتدابير استثنائية وتشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرو

ونوه الي ان  هذه الرحلات تخضع لتدابير استثنائية، وتشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات.

وختم: ما يحصل ليس تضييقًا على المسافرين أو إساءة لهم، بل إجراءات تفرضها ظروف استجدّت بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتزام لبنان بالمعايير الأمنية التي اتفقت عليها الدولة اللبنانية مع الأميركيين لاعتمادها، حتى لا يكون مطار بيروت عرضة للاستهداف الإسرائيلي وإقفاله وان ما يقوم به جهاز أمن المطار يأتي ترجمة للقرار السياسي الذي سبق أن اتخذته الحكومة (السابقة) وشكّل ضمانة لاستمرار عمل المطار بشكل طبيعي

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مطار رفيق الحريري الدولي بيروت العراق الرحلات الجوية القادمة من العراق

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