الإثنين 17 فبراير 2025
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رجل أعمال إماراتي يهاجم لبنان بسبب تشييع جنازة حسن نصر الله ويصفها بنهاية الدولة

رجل الأعمال الإماراتي
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، فيتو

 هاجم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دولة لبنان، وذلك بسبب الإعلان عن تشييع جنازة زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله بحضور رسمي، واصفًا ذلك بأنه يعد بمثابة إعلان رسمي عن نهاية لبنان. 

 

رجل أعمال إماراتي يهاجم لبنان

 ووصف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور جنازة زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله بأنه "ليس حدثًا عاديًا"، مؤكدًا بأنها محطة مفصلية في تاريخ لبنان، قائلًا إن تشييع جنازة حسن نصر الله ليست مجرد مراسم، بل إعلان رسمي بأن الدولة لم تعد تمتلك قرارها.

 

الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، فيتو
الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، فيتو


وقال خلف الحبتور في هجومة على لبنان: "أعيد وأكرر؛ إذا تم تشييع #حسن_نصرالله بحضور رسمي، من أي مستوى كان، فهذه ليست مجرد جنازة، بل إعلان رسمي عن نهاية لبنان. القبول بمراسم رسمية يعني الاعتراف بشرعية رجل قاد ميليشيا أجنبية إرهابية أودى بلبنان إلى الدمار، وحوّله إلى رهينة لمشروع خارجي، وأغرقه في العزلة والانهيار الاقتصادي والأمني."

وتابع خلف الحبتور "إذا سُمِح للمشيّعين باستخدام المدينة الرياضية أو أي صرح رسمي لبناني، فهذه ليست مجرد مراسم، بل إعلان رسمي بأن الدولة لم تعد تمتلك قرارها، وأن لبنان لم يعد للبنانيين الأحرار، بل بات خاضعًا بالكامل للميليشيتين الشيعيتين المسلحتين ومشروعهما الإيراني."

 

تشييع جنازة حسن نصر الله ليس حدثًا عاديًا

كما وصف تشييع جنازة حسن نصر الله بأنه "ليس حدثًا عاديًا، بل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، فإما أن تثبت الدولة أنها ما زالت قائمة وتمنع استباحة رموزها الوطنية، أو أن تسلّم بأنها لم تعد سوى واجهة شكلية لكيان محتل من الداخل."

وقال خلف الحبتور "أما الحديث عن افتتاح مطار ثانٍ كحلّ للأزمة الأمنية في مطار بيروت، فهذا ليس حلًا، بل استسلامٌ مهين، وهروب من الواقع، وعدم رغبة في مواجهة الحقيقة. المشكلة ليست في المطار، بل في من يسيطر عليه، وفي من يحوّل لبنان إلى ساحة فوضى خارجة عن أي سيادة."

وأوضح الحبتور "أن البديل عن الهروب والاستسلام ليس فتح مطارات بديلة، بل تحرير مطار بيروت وكل لبنان من الهيمنة الميليشياوية المسلّحة، وإعادة فرض سيادة الدولة بالقوة، لا بالانحناء أمام الأمر الواقع."

واختتم رجل الأعمال خلف الحبتور حديثه قائلًا: "لبنان لا يحتاج إلى حلول ملتوية، بل إلى قرار حاسم: إمّا استعادة الدولة أو إعلان نهايتها."

 

موعد تشييع جنازة حسن نصر الله

جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أعلن عن تشييع جنازة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدًا أن المراسم ستجري في 23 فبراير الجاري.

موعد تشييع جنازة حسن نصر الله، فستو
موعد تشييع جنازة حسن نصر الله، فستو

وكان أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور قد قام بإلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان، في نهاية يناير 2025، وأرجع ذلك إلى الأوضاع الراهنة.

وأوضح الحبتور  أنه يعتزم بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان، وقرر رجل الأعمال الإماراتي الامتناع عن السفر إلى لبنان، وبما يشمل أفراد عائلته ومديري المجموعة.

الحبتور يلغي أعماله في لبنان

وكتب خلف الحبتور في تغريدة على منصة "أكس" في نهاية يناير الماضي "اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قرارًا مؤلمًا لم أرغب يومًا في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية:
- إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان.
- الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.
- بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان.
وقال الحبتور "إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك."
 

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