أمين عام حزب الله يكشف موعد تشييع جثماني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

أعلن أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء اليوم الأحد، أن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 فبراير 2025.

موعد تشييع حسن نصر الله

وقال نعيم قاسم في كلمة حول التطورات في جنوب لبنان وتشييع نصر الله: "شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع، لقد استحوذ على قلوب الأمة والعالم واستطاع أن يكون رمزًا ونموذجًا وأيقونة حقيقية".

وأضاف: "ارتأينا أن يكون التشييع يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويتم في نفس الوقت تشييع نفسه السيد هاشم صفي الدين بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أمينا عاما"، لافتا إلي أن شعار التشييع سيكون "إنا على العهد".

اغتيال حسن نصر الله

وأستطرد: "ندعو إلى عدم إطلاق النار لا في التشييع ولا قبله ولا في أي مكان وهذا العمل منكر وأذية للناس".

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبع ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" ودولة الاحتلال.

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