غارة إسرائيلية تستهدف مستودعا في محيط مطار بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم السبت، مستودعا في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المتاخم للضاحية الجنوبية معقل حزب الله، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا قرب مطار بيروت

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا في محيط مطار بيروت".

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ثاني أيام القصف المتواصل الذي بدأ أمس الجمعة باغتيال أمين حزب الله حسن نصر الله وقادة آخرين.

القصف الإسرائيلي على منطقة برج البراجنة

ويتركز القصف الإسرائيلي الجديد على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله اللبناني استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله «سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

وأضاف الحزب في البيان: «لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم».

وتابع: «إنّنا نعزي صاحب العصر والزمان وولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك للأمين العام لحزب الله السيد نصرالله رضوان الله عليه نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية».