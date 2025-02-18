تدريب مديري مدارس الفيوم على الأعمال المالية والإدارية

تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برنامجا تدريبيا بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، يستهدف تدريب مديري المدارس والإداريين، علي الأعمال المالية والإدارية، لتحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري بالمدارس.

اجتماع موسع لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

وكان الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عقد اجتماعًا مع مسئولي المراجعة الداخلية والحوكمة في المديرية والإدارات التعليمية، لتحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المدارس لضمان انضباط الأعمال المالية والإدارية.

تعليمات لضبط عمل عضو المراجعة الداخلية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي مراجعة دفاتر الحضور والانصراف ودفتر ٦٨ أجازات والتأكد من انضباط العمل به وتفعيل جهاز البصمة عند توقيع العاملين بكافة دواوين الإدارات، ومراجعة دفاتر النوبتجية، والتأكد من تسوية المدارس للسلف التي حصلت عليها، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بضرورة متابعة المدارس الخاصة والتأكد من سداد المستحقات المقررة بالقرار الوزاري 162 لسنة 2024، والقرار 148 لسنة 2021 وقيمة تكلفة الأسئلة وأوراق الإجابة للصف الثالث الإعدادي وقيمة مقابل امتحانات النقل.

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