الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدريب مديري مدارس الفيوم على الأعمال المالية والإدارية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برنامجا تدريبيا بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، يستهدف تدريب مديري المدارس والإداريين، علي الأعمال المالية والإدارية، لتحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري بالمدارس.

اجتماع موسع لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

وكان الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عقد اجتماعًا مع مسئولي المراجعة الداخلية والحوكمة في المديرية والإدارات التعليمية، لتحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المدارس لضمان انضباط الأعمال المالية والإدارية.

 

تعليمات لضبط عمل عضو المراجعة الداخلية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي مراجعة دفاتر الحضور والانصراف ودفتر ٦٨ أجازات والتأكد من انضباط العمل به وتفعيل جهاز البصمة عند توقيع العاملين بكافة دواوين الإدارات، ومراجعة دفاتر النوبتجية، والتأكد من تسوية المدارس للسلف التي حصلت عليها، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

وزير التعليم العالي يشهد جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام

تعليم الفيوم تحتفل باليوم العالمي للمرشدات

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بضرورة متابعة المدارس الخاصة والتأكد من سداد المستحقات المقررة بالقرار الوزاري 162 لسنة 2024، والقرار 148 لسنة 2021 وقيمة تكلفة الأسئلة وأوراق الإجابة للصف الثالث الإعدادي وقيمة مقابل امتحانات النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارات التعليمية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة الفيوم زارة التربية والتعليم سداد المستحقات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

ضبط 3.8 طن زيتون مخلل فاسد قبل طرحه في أسواق الفيوم

تموين الفيوم: تحرير 83 مخالفة في حملة على الأسواق والمحال التجارية

وزير التعليم العالي يشهد جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام

التعليم تكشف مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025 وتتيح النماذج الاسترشادية

الأكثر قراءة

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

الآثار تعلن الكشف عن مقبرة تحتمس الثاني آخر جبانة مفقودة للأسرة 18

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

وزير الأوقاف: صلاة التراويح 20 ركعة بالمساجد الكبرى

هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر يحسم الجدل

منوعات

المزيد

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، شخص يتمنى عذاب أبنائه بدلا منه

دعاء توديع شهر شعبان واستقبال رمضان

هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية