الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

قرارات جديدة لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم في الفيوم

جانب من الاحتماع،
جانب من الاحتماع، فيتو

 عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا  لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لمناقشة كافة الموضوعات التى تهم مستثمري المنطقة، والحلول المناسبة للمعوقات التي قد تواجههم، واستعراض الموقف المالي والتنفيذي، وموقف المصانع المتعثرة، لإعادة تشغيلها ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.

 

تسجيل عقود الإيجار للمصانع

 وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، على مقترح تسجيل عقود الإيجار بعد سداد قيمتها الإيجارية بالكامل وقت التسجيل تبعًا للرسوم الجديدة التى أقرها المجلس، كما وافق المجلس علي أن تكون نفقات الصيانة والمحاسبة بالمنطقة على أساس مساحة المصنع بالكامل، كما تمت الموافقة على طلب هيئة البريد لتخصيص مساحة 500متر مربع لتوسعات مكتب البريد بالمنطقة، بعد مراجعة التسعير الحالي للأرض، كما تم مراجعة الأبنية التعليمية، وهيئة الاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن الموافقة على طلب تخصيص مساحة 1200 متر مربع لإنشاء مدرسة خاصة تشمل مراحل تعليمية مختلفة،  " رياض الأطفال – ابتدائي – اعدادي - ثانوي عام"، وتم المراجعة القانونية لرفع نسبة مقابل التنازل عن المحلات التجارية من 2,5% إلى 10%، كما تم عرض الموقف القانوني للمصانع المتعثرة بكوم أوشيم لبحث آليات تشغيلها، أو فسخ تعاقداتها لإعادة طرحها مرة أخرى.

إيجار المعارض الدائمة

 كما وافق المجلس علي  إيجار المعرض الدائم بالمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم، مع مراعاة ما تم به من أعمال تطوير خلال تحديد قيمة التأمين، وناقش  استغلال منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية كحق انتفاع، كما تم عرض بحث الآليات القانونية لإشغال واستغلال الأرصفة خارج المصانع،  وطرح محطة الوقود الموجودة بالمنطقة الصناعية للتعاقد.

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 كما ناقش المجلس مقترح تدبير مقر لجمعية المستثمرين داخل مدينة الفيوم، لأداء دورها المجتمعي من خلال توفير المساعدات للأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي والمالي للمنطقة الصناعية، خلال الفترة من 21 من شهر يونيو عام 2022، حتى تاريخه.

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الفيوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المحلات التجارية المنطقة الصناعية بكوم اوشيم بالمنطقة الصناعية جمعية المستثمرين محافظ الفيوم محطة الوقود

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