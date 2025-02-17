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أخبار مصر

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان تطورات مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"

اجتماع وزيرة البيئة
اجتماع وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء البيئيين، وممثلي مؤسسة "Four Paws" المعنية بحماية الحياة البرية.

مشروع الملاذ الآمن: خطوة رائدة لحماية الحياة البرية وتعزيز الاستثمار البيئي

وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يعد واحدًا من أهم المشروعات الاستثمارية البيئية طويلة المدى في مصر، حيث يقام على مساحة 2000 فدان داخل محمية وادي الريان، بهدف الحفاظ على الحياة البرية وتعزيز السياحة البيئية في الفيوم. 

 

وأشارت إلى أنه جاري العمل على استصدار الموافقات اللازمة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 170 فدان، تشمل البنية التحتية ومرافق إيواء الحيوانات المفترسة وآكلات العشب، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات لتسريع تنفيذ المشروع، مؤكدة أنه تم الاتفاق على آلية الشراكة بين وزارة البيئة ومؤسسة "Four Paws" بعد مراجعة الإجراءات القانونية، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير البيئية العالمية.

محافظ الفيوم: المشروع يعزز السياحة البيئية ويوفر فرص استثمارية جديدة

من جانبه، أكد محافظ الفيوم أن المشروع يسهم في خلق نوع جديد من السياحة البيئية، مما يعزز مكانة الفيوم كنقطة جذب سياحي رئيسية. وأوضح أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة على الإسراع في تنفيذ المشروع، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لدعم الاستثمار البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان تنفيذ المشروع بنجاح، بما يسهم في تحفيز الفرص الاستثمارية في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

مشروع الملاذ الآمن تعاون مصري أردني لحماية الطبيعة

يأتي تنفيذ مشروع "الملاذ الآمن" وفقًا لبروتوكول تعاون رباعي الأطراف بين وزارة البيئة المصرية، محافظة الفيوم، مؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة "Four Paws"، في أول شراكة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية في الفيوم.

يهدف المشروع إلى تعزيز استراتيجيات الحفاظ على البيئة، وتوفير فرص استثمارية في السياحة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

 

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