الفرق بين فطريات الأظافر والصدفية والعلاجات المنزلية لكلا منهم

فطريات الأظافر والصدفية هما حالتان تؤثران على الأظافر، لديهما أعراض متشابهة، ويمكن أن يصاب الشخص بالفطريات والصدفية في نفس الوقت، لكنهما مختلفان ولهما علاجات منفصلة.

فطريات الأظافر هي عدوى تحدث عندما تدخل الفطريات تحت الظفر، ويجعل الفطر الأظافر سميكة ومتغيرة اللون وهشة، وفطريات الأظافر هي اسم آخر لفطريات الأظافر.

صدفية الأظافر هي مرض مناعي ذاتي تتكاثر فيه خلايا الجلد بسرعة كبيرة، ومثل فطريات الأظافر، تسبب الصدفية أظافرًا متغيرة اللون ومتشققة، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بصدفية الأظافر أيضًا من طفح جلدي متقشر، ويعانون أحيانًا من آلام المفاصل تسمى التهاب المفاصل الصدفي.

يمكن أن تؤثر الفطريات والصدفية على أظافر أصابع اليدين والقدمين، ولكن صدفية الأظافر من المرجح أن تكون على أظافر اليدين فقط، ومن المرجح أن تؤثر الفطريات على أظافر القدمين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لا يمكن أن يصاب الشخص بصدفية الأظافر من شخص آخر أو أن ينقلها إلى أشخاص آخرين، ولكن على العكس فطريات الأظافر معدية - يمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر.

أسباب فطريات الأظافر والصدفية

تتسبب الفطريات في فطريات الأظافر، تتضمن هذه المجموعة من الكائنات الحية الدقيقة العفن والخميرة والعفن الفطري، نوع من العفن يسمى فطريات الجلد.

تسبب عدوى الأظافر الفطرية الأكثر شيوعًا، سعفة الأظافر.

ويمكن التقاط الفطريات إذا كان الشخص يمشي حافي القدمين في الأماكن التي يمشي فيها الآخرون، مثل أسطح حمامات السباحة وغرف تبديل الملابس، ويمكن أن تنمو الفطريات أيضًا في الأحذية المبللة، وبمجرد أن تكون هذه الكائنات الحية على القدمين أو اليدين، يمكن أن تدخل تحت الظفر وتتكاثر، قدم الرياضي هي عدوى فطرية تنتشر أحيانًا من القدم إلى أظافر القدم.

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بفطريات الأظافر إذا كان:

أكبر من 60 عامًا

يعاني من مرض السكري

يعاني من ضعف في جهاز المناعة بسبب مرض مثل فيروس نقص المناعة البشرية

يعاني من مشكلة في الدورة الدموية بسبب مرض الأوعية الدموية الطرفية

يعاني من جرح أو إصابة أخرى في الظفر

يعاني من قدم الرياضي

أما الصدفية فهي حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مفرط ويسبب التهابًا في البشرة مما يسرع من إنتاج خلايا الجلد الجديدة، وتتراكم الخلايا الزائدة على البشرة وتشكل بقعًا متقشرة، ويمكن أن يؤثر التهاب الصدفية أيضًا على الأظافر، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل الحفر والسمك وتغير اللون، ويعاني حوالي نصف الأشخاص المصابين بالصدفية من صدفية الأظافر، ويعاني ما يصل إلى 90٪ منهم من مشاكل في الأظافر في مرحلة ما من حياتهم.

يمكن أن تبدو فطريات الأظافر والصدفية متشابهة، وأحيانًا تتداخل، إن الإصابة بالصدفية تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية في الأظافر، وذلك لأن الصدفية تلحق الضرر بالأظافر وتسهل على الفطريات الوصول تحتها، وبعض الأدوية التي تعالج الصدفية تضعف جهاز المناعة وتخفض دفاعات الجسم ضد الفطريات والجراثيم الأخرى.

أعراض فطريات الأظافر والصدفية

يؤدي كل من فطريات الأظافر والصدفية إلى تغيير لون وملمس الأظافر، وقد تكون الأظافر المصابة بالفطريات:

سميكة

متشققة أو متفتتة

صفراء أو بيضاء أو بنية

مشوهة

مرتفعة عن فراش الظفر (الجلد الموجود أسفل الظفر)

مؤلمة

كريهة الرائحة

قد تكون الأظافر المصابة بالصدفية:

منبعجة

مغطاة بأخاديد تسمى خطوط بو أو بقع بنية تسمى بقع الزيت

رفيعة ومتفتتة

بيضاء أو صفراء أو حمراء أو وردية أو بنية

منفصلة عن فراش الظفر (يمكن رؤية الجلد الموجود تحتها)

قد تبدو تغيرات اللون مختلفة على البشرة الداكنة، وخاصة عند الأشخاص المصابين بالصدفية، بدلًا من أن تبدو حمراء، قد يكون طفح الصدفية أرجوانيًا أو بنيًا مع قشور فضية.

فرط التقرن تحت الظفر

يمكن أن تؤثر هذه الحالة على الأشخاص المصابين بالصدفية وفطريات الأظافر، ويحدث فرط التقرن تحت الظفر عندما تتقشر الصدفية أو تتجمع الكيراتين - وهو بروتين في الجلد - تحت الظفر، وتعمل هذه المواد على زيادة سماكة الظفر ودفعه لأعلى، وإذا كان فرط التقرن تحت الظفر موجودًا في أظافر القدمين، فقد يؤلم ارتداء الحذاء عندما يتم الضغط على الظفر التالف، وقد يرى المريض أيضًا دمًا تحت الظفر.

انحلال الظفر

يحدث انحلال الظفر عندما يتقشر ظفر اليد أو ظفر القدم من فراش الظفر، ويمكن أن يحدث هذا إذا كان الشخص يعاني من الصدفية أو فطريات الأظافر، ولكنه يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الأظافر أو حالة الجلد الحزاز المسطح (التهاب يسبب طفح جلدي)، ويبدأ انحلال الظفر ببقعة بيضاء أو صفراء عند طرف الظفر، وتنمو البقعة لأسفل حتى تصل إلى البشرة، وقد تنمو البكتيريا تحت الظفر وتحوله إلى اللون الأخضر، ويمكن أن يصاب الظفر أيضًا بالعدوى.

علاج فطريات الأظافر وعلاج الصدفية

تعالج الأدوية المضادة للفطريات فطريات الأظافر، إما أن يضع المريض هذا الدواء على الأظافر (موضعيًا) أو تتناوله على شكل حبوب.

الصدفية لها علاجات عديدة، وبعضها يعمل على الأظافر مباشرة، والبعض الآخر يعالج الصدفية في جميع أنحاء الجسم.

الأدوية المضادة للفطريات

تتضمن الأدوية المضادة للفطريات الموضعية لفطريات الأظافر ما يلي:

طلاء أظافر طبي سيكلوبيروكس

كريم إيفيناكونازول

كريم تافابورول

تعمل الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم بشكل أسرع، ويمكنها التخلص من العدوى في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتشمل أقراص مضادات الفطريات:

فلوكونازول

جريزوفولفين

إيتراكونازول

تيربينافين

في حالة العدوى العنيدة، قد يحتاج المريض إلى دواء مضاد للفطريات عن طريق الفم وآخر موضعي، عند الجمع بين الأدوية، تعمل بشكل أفضل، وقد يحتاج إلى استخدامها كل يوم لمدة أربعة أشهر أو أكثر لرؤية التحسن.

علاجات الصدفية الموضعية للأظافر

بالنسبة لصدفية الأظافر الخفيفة، يمكن للطبيب أن يصف أحد هذه الأدوية الموضعية التي يمكن تطبيقها مباشرة على الأظافر:

كريم الكورتيكوستيرويد

كالسيبوتريول

تازاروتين

وقد يضطرلا المريض إلى استخدام هذه الأدوية مرة أو مرتين يوميًا لمدة ستة أشهر أو أكثر لرؤية التحسن، وتأتي الكورتيكوستيرويدات أيضًا على شكل حقنة في الظفر مرة كل أربعة إلى ستة أسابيع، ويمكن الحصول على هذه الحقن في عيادة طبيب الأمراض الجلدية، ويتم أيضًا إعطاء بعض أدوية الصدفية على شكل حقنة في الظفر أو حوله.

العلاجات المنزلية لفطريات الأظافر وصدفية الأظافر

قد يتمكن الشخص من إدارة فطريات الأظافر في المنزل باستخدام كريمات مضادة للفطريات بدون وصفة طبية مثل، وضع أولًا كريمًا يحتوي على اليوريا لتليين الأظافر، ثم قصها وتخفيفها باستخدام مبرد أظافر لمساعدة الدواء على اختراق الظفر بشكل أعمق.

يجرب بعض الأشخاص علاجات طبيعية مثل هذه لعلاج فطريات الأظافر:

زيت شجرة الشاي، يقتل هذا الزيت العطري الفطريات التي تسبب التهابات الأظافر، وفي إحدى الدراسات، عمل زيت شجرة الشاي أيضًا ضد فطريات الأظافر ككريم مضاد للفطريات.

الخل وغسول الفم، قام بعض الأشخاص بخلط خل التفاح أو غسول الفم المطهر بالماء لعلاج فطريات الأظافر.

قد تكون بعض العلاجات الطبيعية مفيدة لعلاج صدفية الأظافر:

أحماض أوميغا 3 الدهنية

زيت جنين القمح

زيت بذور الكتان