الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

وقف العدوان قبل التعمير

الخطة المصرية لتعمير قطاع غزة بدون الحاجة لتهجير أهله هي خطة محكمة شارك في إعدادها خبراء عسكريون، ونجاحها مضمون بعد أن يتبناها العرب فى قمتهم التي تم تأجيلها قليلا مؤخرا، وسوف تُجهض مخطط ترامب الاستيلاء على قطاع عزة لتحويله إلى منتجعات سياحية بعد طرد أهله والتخلص منهم بتوطينهم في مصر والأردن وربما دول أخرى.. 

كما أن تمويل هذه الخطة الذي يصل إلى ثلاثين مليار دولار تنفق على ثلاث إلى خمس سنوات ليس صعبا لأنها تتضمن تنظيم مصر مؤتمرا دوليا لجمع هذا التمويل.

 
لكن علينا ألا نشرع في تتفيذ هذه الخطة إلا بعد أن نضمن تنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث، التي تفضي إلى وقف دائم للعدوان الاسرائيلي المتكرر على غزة، والتجهيز والتحضير لإقامة الدولة الفلسطينية.. فمن العبث تعمير وإعادة بناء منازل ومنشات القطاع بينما هذه الأبنية معرضة للتدمير من قبل قوات الاحتلال بعد سنوات مثلما حدث من قبل.. فهذا مثل الحرث في البحر.

 
تعمير قطاع غزة يتعين أن يمضى بشكل متوازن مع تنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث.. ولا بأس من تنفيذ البند الأول من هذه الخطة فورا، والتى تشمل تجهيز ثلاث مناطق آمنة تتضمن بيوتا متنقلة وخيام مجهزة للإقامة فيها لأهالى غزة، وذلك للإسراع في تخفيف معاناتهم بعد أن دمرت قوات الإحتلال بشكل ممنهج مقومات الحياة في القطاع.

 
أما إعادة تعمير القطاع على النحو الذى تضمنته الخطة المصرية فيتعين ألا يتم إلا بعد وقف العدوان الاسرائيلي على أهل غزة.. فلا يصح أن نبني وقوات الإحتلال تدمر مجددا ما نبنيه..

 

ما أحوجنا إليه!

اتفاق إطلاق النار!


وقف العدوان أولا ثم التعمير بعدها.. وليس العكس لأننا أمام دولة صارت تحت سيطرة غلاة المتطرفين الذين يطمعون في كل الأراضى الفلسطينية، ويتصورون أن الوقت ملائم لتتحقق أطماعهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقامة الدولة الفلسطينية أهل غزة الأراضي الفلسطينية الخطة المصرية لتعمير قطاع غزة تعمير قطاع غزة تنفيذ إتفاق غزة وقف العدوان الاسرائيلي على أهل غزة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

جحيم ترامب فشنك !

ورفض أمريكي للتهجير!

خارج العقل!

اللعب بسلاح المساعدات!

ترامب ومساعداته!

الأكثر قراءة

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

20 معلومة عن سفاح المعمورة وجرائمه

منوعات

المزيد

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر يحسم الجدل

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

المزيد
الجريدة الرسمية