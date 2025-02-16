اتفاق إطلاق النار!

إسرائيل تعتبر اتفاق الهدنة هو اتفاق لإطلاق النار وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، حدث ذلك مع الاتفاق مع لبنان واتفاق هدنة غزة! فهي دائمة اختراق اتفاق لبنان وتلجأ بشكل يومي لإطلاق النار على أهالي الجنوب، وما برحت تحتل قرى فيه وتصر على البقاء في خمسة مواقع به لأجل غير مسمى، رغم أن الاتفاق يلزمها بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية حتى الخط الأزرق.

أما بالنسبة لاتفاق غزة فإن إسرائيل لم تكتف فقط بخرقه، فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لأهالي القطاع، وعدم تحليق المسيرات لساعات محددة في سماء القطاع وإنما هي أيضا لجأت اليوم لإطلاق النار على عناصر أمن تشرف على توزيع المساعدات، وقتلت ثلاثة منهم وأصابت عددا آخر.

وهذا يؤكد أن قوات الاحتلال لا تريد إنهاء الحرب سواء في غزة أو في لبنان، وتبغي استمرارها حتى تقضي على قوة حزب الله، وتدمر ما تبقى من مناخ ومباني قطاع غزة لتجعل الحياة فيه شبه مستحيلة لتجبر أهله على تركه والنزوح منه، ويصير القطاع جاهزا لاستيلاء أمريكا عليه.

إن قوات الاحتلال رغم الاستنزاف الذي تعرضت له والخسائر البشرية التي تكبدتها ماضية في تنفيذ خطط اليمين الإسرائيلي ونتنياهو لنسف حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لتصير كل الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية.

ولذلك حتى لو وافقت إسرائيل على استمرار تنفيذ اتفاق غزة في مرحلته الثانية فإنها لن تتوقف عن إطلاق النار كما فعلت الآن في مرحلته الثانية، والأغلب أن هذا ما توافقت عليه حكومة نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، الضامن لتنفيذ الاتفاق واتفاق لبنان أيضا. ولهذا استحق ترامب ثناء نتنياهو اليوم باعتباره أعظم داعمي إسرائيل في البيت الأبيض.



إن إسرائيل قد تضطر لإستعادة بقية المحتجزين الاسرائيليين في غزة للدخول إلى المرحلة الثانية من إتفاق غزة لكنها يتدخلها بطريقتها، أى بالخرق الممنهج للإتفاق، وهذا أعتقد أنه أمر يجب أن نضعه في إعتبارنا ونحن نرعى المفاوضات معها، خاصة وأن الوسيط الأمريكي شديد الإنحياز لإسرائيل ومالى لكل طلباتهـا ورغباتها.

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