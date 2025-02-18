مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

حلقت مروحية تابعة للبحرية الصينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة لدورية فلبينية، اليوم الثلاثاء، في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، حيث قال الطيار الفلبيني محذرا لا سلكيا: "أنت تحلق قريبا للغاية، أنت تمثل خطرا كبيرا".

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية

وكانت المروحية تحاول إجبار طائرة من طراز "سيسنا كارافان" ذات المحرك التوربيني تابعة لمكتب المصايد والموارد المائية الفلبيني على الخروج مما تصفه الصين بمجالها الجوي فوق منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها قبالة شمال غرب الفلبين.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال الطيار الفلبيني للمروحية الصينية لا سلكيا في وقت ما: "أنت قريب للغاية، أنت تمثل خطورة كبيرة وتعرض حياة طاقمنا والركاب للخطر".

وأضاف: "ابتعد وحافظ على المسافة بيننا. أنت تنتهك معايير السلامة لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ومنظمة الطيران المدني الدولية".

وقالت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصايد في بيان، إنهما "مستمران في الالتزام بتأكيد سيادتنا وحقوقنا السيادية والسلطة البحرية في بحر غرب، على الرغم من أعمال الصين العدائية والتصعيدية".

ولم يعلق المسؤولون الصينيون على الفور على الواقعة، ولكن في المواجهات السابقة كانوا يؤكدون بقوة حقوق السيادة الصينية على منطقة سكاربورو والمياه المحيطة بها، كما يحذرون من أن القوات الصينية سوف تحمي المصالح الإقليمية للبلاد مهما كان الثمن.

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