الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

اجتماع بين مديريتي الزراعة والري لمناقشة مساحات الأرز في الشرقية

اجتماع تنسيقي بين
اجتماع تنسيقي بين الزراعة والرى

 أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بعقد اجتماع تنسيقي بقاعة الاجتماعات بالمديرية بين مديريتي الزراعة والري بالمحافظة لمناقشة مساحات الأرز لموسم الأرز الجديد  2025، بحضور المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، بالإضافة إلى  المهندس خالد إبراهيم مدير عام ري غرب والمهندس صلاح عبد المجيد مدير عام رى شرق والمهندس محمد حسين عبده مدير إدارة الأراضى والمياه.

 

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 أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة وتحديد الإدارات الزراعية والمساحات المصرح بها لزراعة محصول الأرز طبقا لقرار وزارة الري، كما تم مناقشة محضر اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والرى وذلك لمتابعة وتطبيق ماجاء بقرارات اللجنة من ضوابط موضحًا ما تم انجازه من خطة التطهيرات هذا العام وتسليم كشوف حصر الأرز المخالف للعام الماضى وحل بعض المعوقات بين الإدارات وهندسات الرى وذلك من خلال استمرار ودورية الإجتماعات بين المديرتين.

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 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن محصول الأرز من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة إهتمامًا خاصًا نظرًا لأهميتها ودورها في منظومة الأمن الغذائي القومي مما يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة معدلات الإنتاجية وتطوير وإنتاج أصناف وسلالات جديدة.

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المعندس محمد عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة المهندس محمد قاسم رئيس الادارة المركزية

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