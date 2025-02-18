الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

ورشة عمل لعضوات نادي الفتاة في بلبيس بالشرقية

ورشة عمل لعضوات نادي
ورشة عمل لعضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز بلبيس

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذًا لمبادرة بداية وتحت شعار مهنتك حرفتك، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية (مشغولات الخيامية)، وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

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 وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام فاطمة السيد النبوي مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة بتعريف الفتيات المشاركات بفن مشغولات الخيامية والأدوات المستخدمة لافتًا إلى أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

 

ومن جهته أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة، حيث يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

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مشغولات خيامية ورشة الحرف اليدوية تنظين فعاليات ورشة الحرف الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية تنفيذا لمبادرة بداية أندية الفتاة والمرأة

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