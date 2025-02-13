الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الخميس، السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.  

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وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العقيد محمد دعية مدير مكتب المحافظ، الدكتور أحمد أمان المنسق العام للمكتبات، وأمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية. 

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة ومحافظة الإسماعيلية كما تم استعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع والتجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، تمهيدًا لافتتاحها؛ لخدمة أهالي المنطقة. 

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

تقديم الدعم لمكتبة مصر العامة 

وأكد محافظ الإسماعيلية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتبة مصر العامة على أرض المحافظة، مشيدًا بدور المكتبة الهام في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب، وبناء العقول فكريًا وثقافيًا لحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة، كما أعرب عن حرصه على التعاون مع كافة الجهات  للنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

ووجه أكرم بتدعيم مكتبة مصر العامة بمدينة الإسماعيلية ببعض المجلدات لمساعدة طلبة الجامعات بالمنطقة. 

دعم المكتبات بكافة الاحتياجات 

وأشار الطايفي إلى دعم صندوق المكتبات لكافة الاحتياجات من الكتب والمواد الثقافية والأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيلًا واعٍ ومثقفًا، يساهم في بناء مصر الحديثة، كما أعلن عن تدعيم المحافظة بمكتبة متنقلة أخرى وبهذا تصبح محافظة الإسماعيلية أول محافظة على مستوى الجمهورية تمتلك مكتبتين متنقلتين لخدمة أهالي المحافظة. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وخلال اللقاء، أوضحت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالمحافظة أن المكتبة تقوم بعدة أنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية، كما أنه تم التنسيق مع كلية التربية الفنية بجامعة قناة السويس؛ من أجل إطلاق مشروعات فنية من مجسمات ولوحات في الشارع الإسماعيلي هذا إلى جانب إطلاق العديد من الأمسيات الثقافية والأنشطة الرمضانية ومسابقات القرآن الكريم. 

وعلى هامش اللقاء، قام السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة بجولة تفقدية لمكتبة مصر العامة بمدينة الإسماعيلية؛ من أجل تدعيم المكتبة ورفع كفاءتها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن عدد المكتبات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية يبلغ ٣٠ مكتبة ثابتة و١٩ مكتبة متنقلة في ١٨ محافظة.

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