السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح 3 معارض "أهلًا رمضان" بالتل الكبير فى الإسماعيلية (صور)

جانب من افتتاح المعارض،
جانب من افتتاح المعارض، فيتو

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، 3 معارض "أهلًا رمضان" بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين التل الكبير والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وللمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.   

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أبرز الحضور خلال الافتتاح 

جاء ذلك بحضور شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وأيمن عليوة رئيس مركز ومدينة التل الكبير. 

 

جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو

الهدف من إطلاق المعرض 

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم 3 معارض بمناطق مختلفة بمركز ومدينة التل الكبير؛ ليعود بالنفع على كافة مواطني المركز والمدينة حيث أن المعرض الأول في تل البلد والثاني في شارع عمر أمين، والأخير في شارع أحمد عرابي بمنطقة الحمادة.  

جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو

مدة استمرار المعارض 

وأضافت أن المعارض ستستمر لمدة شهر وتضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بجانب عدد من اللحوم المجمدة بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل بين ١٥ و٢٥٪. 

جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وخطة مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح أكثر من معرض لأهلًا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة وليس العاصمة فقط، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتقديم منتجات جيدة وبأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو
جانب من المعارض،فيتو

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية تموين الاسماعيلية معرض لأهل ا رمضان محافظة الإسماعيلية التل الكبير

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