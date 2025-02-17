الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حفل زواج طفلين يبلغان 12 عاما يثير الغضب فى العراق ( فيديو)

زواج طفلين فى العراق،
زواج طفلين فى العراق، فيتو

أثار مقطع فيديو يوثق زواج طفلين في العراق، يبلغان من العمر 12 عامًا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.

زواج طفلين يبلغان 12 عاما فى العراق 

وأظهر الفيديو المنتشر بقوة على منصات التواصل، طفلين من العراق في المسجد، حيث كان والد الفتاة يمسك بيد “العريس” وكأنه يوصيه عليها. 

ثم عرض الفيديو مشهدًا لهما وهما يجلسان في "الكوشة" خلال حفل الزفاف، ظهر الطفل العريس يرتدي بدلة والعروس في كامل زينتها.

وأثار هذا الفيديو تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد المغردين: “أحس أن زواج القاصرات منتشر عندهم”، فيما تساءل آخر: “هل هذا الزواج صحيح شرعًا؟”.

البرلمان العراقى يناقش السماح للفتيات دون التاسعة بالزواج

ونهاية العام الماضى 2024،  ناقش البرلمان العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بزواج الفتيات دون سن التاسعة، ما دفع قوى سياسية ومنظمات حقوقية لإعلان رفضها القاطع.

وقتها أعرب، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، عن رفضه للتعديلات، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الأطفال وضمان استمرار تعليمهم.

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