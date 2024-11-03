الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ستلقى مصير كينيدي، رئيس مجلس الأمن الروسي يحذر ترامب

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لن يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا حال فوزه، وإذا حاول فإنه قد يتعرض لعملية اغتيال.

وكتب مدفيديف في منشور عبر "تيليجرام" اليوم الأحد، قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه ليس هناك أي سبب لتكون لدى روسيا أي توقعات عالية بشأن هذا الاستحقاق.

وقال: "بالنسبة لروسيا، لن تغير هذه الانتخابات شيئًا؛ لأن مواقف المرشحين تعكس بالكامل الإجماع بين الحزبين على ضرورة إلحاق هزيمة ببلادنا".

ووصف مدفيديف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأنها "غبية وعديمة الخبرة والاستقلالية وستخاف من كل من حولها"، مضيفا أن الذي سيحكم البلاد في الحقيقة هي مجموعة من أهم الوزراء والمساعدين بالإضافة إلى عائلة أوباما من وراء الكواليس.

وحسب مدفيديف، فإن "ترامب المتعب الذي يطلق عبارات مبتذلة مثل "سأعرض صفقة" و"لدي علاقة ممتازة مع فلان"، سيضطر هو الآخر إلى الامتثال لجميع قواعد النظام. لا يستطيع أن يوقف الحرب، لا في يوم ولا في ثلاثة أيام ولا في ثلاثة أشهر، وإذا حاول ذلك حقًّا، فقد يصبح جون كنيدي آخر"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الذي راح ضحية لعملية اغتيال عام 1963.

وشدد مدفيديف على أن "هناك شيئًا واحدًا مهمًّا فقط (في حسابات واشنطن) هو مقدار الأموال التي سيحصل عليها الرئيس الجديد من أجل حرب الآخرين البعيدة"، أي كم من المال سيذهب للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي ولدعم النظام الأوكراني الفاسد.

وخلص مدفيديف إلى القول إنه في هذه الظروف يبقى "الاستمرار في تدمير النظام النازي في كييف هو أفضل طريقة لجعل يوم 5 نوفمبر ممتعًا للمرشحين لأعلى منصب أمريكي".

يذكر أن ترامب زعم مرارًا أنه إذا فاز بالانتخابات فسيضع حدًّا للنزاع في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"، مؤكدًا أن لديه "علاقة جيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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