مصر ورومانيا تعززان التعاون الثنائي وتبحثان القضايا الإقليمية خلال لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

اجتمع د. بدر عبد العاطي يوم ١٤ فبراير مع السيد Emil Hurezeanu وزير خارجية رومانيا، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.



أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات الثنائية، حيث يشهد عام ٢٠٢٦ الاحتفال بمرور ١٢٠ عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى الترحيب بأن تكون رومانيا ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ٢٠٢٦، بجانب افتتاح مركز ثقافي روماني في القاهرة ليكون أول مركز ثقافي لرومانيا في الدول العربية وأفريقيا.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، معربًا عن التطلع لانعقاد الجولة القادمة من المشاورات السياسية والقنصلية في بوخارست خلال العام الجاري، مشيدًا بحرص البلدين على تبادل الدعم لمختلف الترشيحات في المنظمات الدولية، منوهًا بالتطلع للدعم الروماني للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع رومانيا لتأمين استمرارية واردات الحبوب المصرية من رومانيا، وشدد على ضرورة استثمار الزخم المتولد عن الزيارات الثنائية المتبادلة، وانعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ومن بينها العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز المليار يورو للوصول به إلى معدلات أكبر.



من ناحية أخرى، تناول السيد وزير الخارجية مستجدات الأحداث الجارية في غزة، والجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في كل من سوريا والسودان.

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