بعد وضع حجر الأساس، وزيرا البيئة والتنمية المحلية يعددان مكاسب المحطة الوسيطة بمرصفا بنها

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بوضع حجر الأساس للمحطة الوسيطة بقرية مرصفا، في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة القليوبية ومنظومة المخلفات المتكاملة بالقاهرة الكبرى، وذلك بتمويل من البنك الدولي ضمن أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة البيئة.

وزيرة التنمية المحلية، وضع حجر الأساس للمحطة الوسيطة ببنها.

جاء وذلك بحضور لوران دبرو رئيس برنامج الزراعة والمناخ والبيئة بالبنك الدولي، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع البنك الدولى والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور محمد فوري معاون محافظ القليوبية للاستثمار واللواء ايهاب حسن السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري وممثلين عن البنك الدولى والمجتمع المحلي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وزيرة البيئة تكشف الهدف الاستراتيجي للمحطة الوسيطة ليس رفع المخلفات فقط

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ هذه المحطة يحقق هدفا استراتيجيا يتمثل في تحسين البيئة من اجل حياة افضل للمواطن المصري، كنموذج يربط بين ملفات ادارة المخلفات وخفض نسب التلوث في مناطق حيوية مثل القاهرة الكبرى وتغير المناخ، حيث تعد أحد مدخلات البنية التحتية لإدارة المخلفات وتسهم في تقليل نسب تلوث الهواء من خلال تقليل الحرق المكشوف للمخلفات التي تنتج غازات مثل الميثان احد غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف الاستراتيجي للمحطة ليس فقط جمع المخلفات ونقلها، لكن النظر لمشكلات بيئية نسعى للقضاء عليها ومواجهة التحديات المستقبلية مثل تغير المناخ، وبمعاونة المجتمع المحلي والمحليات والتعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية الشريك الرئيسي في ملف المخلفات الصلبة البلدية.

وزيرة البيئة: إطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة ادارة المخلفات

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الرسالة الأهم هو تقديم نموذج لإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة ادارة المخلفات، حيث قانون تنظيم ادارة المخلفات على فكرة وضع المحليات للبنية التحتية وقيام وزارة البيئة بالأمور الفنية الخاصة بمتابعة التصميمات والعقود والتكلفة والمواصفات الفنية، ليكون القطاع الخاص هو المنفذ النهائي.

وشددت وزيرة البيئة على ان الإنسان لابد ان يكون هو الهدف الرئيسي من العمل على أي ملف بيئي، لذا تحرص وزارة البيئة على تنفيذ حملات التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخاصة مع النشء في المدارس بهدف تغيير السلوك نحو اعادة الاستخدام والاستفادة المثلى من المخلفات.

كما ثمنت وزيرة البيئة دعم البنك الدولي فنيا وفي التخطيط الاستراتيجي للمنظومة والتدخلات في البنية التحتية لإدارة المخلفات في محافظات القليوبية والقاهرة وفي مدينة العاشر من رمضان، وايضًا دور وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية التي تعمل معنا يد بيد في كل المشروعات، مشيرة إلى التطلع قريبا للانتهاء من المحطة وبدء تشغيلها والتي ستحل مشكلة كبيرة للقضاء على تراكم المخلفات والمقالب العشوائية وستكون احد حلقات الوصل مع المدينة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان.

وزيرة التنمية المحلية: قطاع إدارة المخلفات الصلبة في مصر شهد نقلة نوعية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نشهد اليوم خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على بيئتنا، من خلال وضع حجر الأساس لإنشاء محطتين وسيطتين في منطقتي المرصفا والخانكة بمحافظة القليوبية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع إدارة المخلفات الصلبة في مصر شهد نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، إيمانًا بأهمية تطوير البنية التحتية البيئية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية عملت بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، والتي تشمل إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتعزيز الاستثمارات في مشروعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

وزيرة التنمية المحلية،تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تهدف كذلك إلى تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان استدامة المنظومة ووضع وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه تم ضخ الاستثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة منذ عام 2019 وحتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق تحول ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، لافتة إلي أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، تم التعاون لتنفيذ مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ملوثات الهواء: من خلال تنفيذ استراتيجيات للحد من الانبعاثات في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية: لدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لجودة الهواء وتحسين إدارة المخلفات الصلبة: من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الممارسات المستدامة.حيث يتم ضمن المكون الثاني من المشروع تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بنطاق محافظة القليوبية تتمثل في تخصيص مساحة 353 فدان بمجمع العاشر من رمضان لأعمال التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبه البلدية وكذلك إغلاق المقلب العشوائي بأبوزعبل وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة والتي نحن بصدد وضع حجر الأساس لها اليوم بتكلفة 5 مليون دولار ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة.

وزيرة التنمية المحلية في افتتاح المحطة الوسيطة ببنها،فيتو

وزيرة التنمية المحلية في افتتاح المحطة الوسيطة ببنها،فيتو

وزيرة التنمية المحلية في افتتاح المحطة الوسيطة ببنها،فيتو

وزيرة التنمية المحلية في افتتاح المحطة الوسيطة ببنها،فيتو

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحطة الوسيطة تُعد عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان التخلص الآمن من المخلفات بما ينعكس على رفع مستوى نظافة الشوارع. كما أن هذه المحطات الجديدة حرصنا على أن تتمتع بخصائص متطورة ومبتكرة، من بينها أنظمة ربط رقمية متطورة مع مجمع العاشر من رمضان، ما يسمح بمراقبة وإدارة المخلفات بكفاءة عالية وأنظمة التعرف التلقائي على هوية السائقين والمركبات، لضمان تنظيم العمليات وإحكام الرقابة وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التشغيل لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية.

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