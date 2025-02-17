الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظات

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يدشنان مشروع تشجير الطريق الدائري

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية فى مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو

دشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مشروع تشجير المحاور المرورية بالقاهرة الكبري، بمشاركة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، وذلك برزاعة أشجار بمنطقة مطلع الطريق الدائري بشبرا الخيمة.

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التنمية المحلية تفتتح مشروع تشجير الطريق الدائري

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق مشروع تشجير الطريق الدائري بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يستهدف مواقع رئيسية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية بإقليم القاهرة الكبرى، مع مراعاة النطاقات الصالحة للتشجير، مؤكدة أن المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، مع تطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

المشروع يشمل استخدام مياه الصرف المعالجة لري الأشجار 

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع يشمل استخدام مياه الصرف المعالجة لري الأشجار، مما يساهم في تنقية الهواء، وخفض درجات الحرارة، مع الاهتمام بالشكل الجمالي والتوزيع المتناسق للأشجار بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق. وأكدت الوزيرة على التنسيق الكامل مع وزارات البيئة، الإسكان والمرافق، الزراعة، والمحافظات الثلاث لضمان نجاح المشروع.

وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو
وزيرة التنمية المحلية مشروع تشجير المحاور المرورية،فيتو

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