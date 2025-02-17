افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة، والتى تديره شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) التابعة لمجموعة تيتان مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد فوري معاون محافظ القليوبية للاستثمار واللواء ايهاب حسن السكرتير العام للمحافظة وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة والدكتورة مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري ونخبة من المسؤولين والخبراء في مجال إدارة المخلفات والطاقة البديلة،وعدد من القيادات المعنية بالوزراتين.

تطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخلفات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بتطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة "نحن نشهد اليوم نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مستدامة لإدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير صناعة إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل".

وأوضحت وزيرة البيئة أن المصنع يتم إدارته من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا تيتان) وهي إحدى شركات مجموعة تيتان للأسمنت، حيث قامت محافظة القليوبية بتوقيع عقد إدارة وتشغيل المصنع، وقد قامت الشركة بضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه كمرحلة أولى تم خلالها إحلال وتجديد الموقع بالكامل بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن / يوم من المخلفات البلدية كمرحلة أولى، لافتة إلي أن الشركة ستقوم في المرحلة الثانية بضخ استثمارات تقارب 150 مليون جنيه حيث ستصل الطاقة التشغيلية للمصنع بعد ضخ هذه الاستثمارات لاستقبال 1000 طن / يوم وذلك بعد اكتمال المرحلة الثانية بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، مشيرة إلى أن المصنع يهدف إلى الحد من الدفن الصحي، والاستغلال الأمثل لمخلفات البلدية الصلبة لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت لمجموعة تيتان، وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، كما سيؤدى الإدارة السليمة للمنشأة إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا، والحفاظ علي صحة العامة والبيئة وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاقتصاد الدائري.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع لا يساهم فقط في تحسين البيئة بل يوفر فرص عمل محلية ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية مضيفة: "هذا المشروع يرسخ دور مصر كدولة رائدة في تبني الحلول المستدامة وإنتاج الطاقة النظيفة."

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان الحكومة حريصة علي اتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في توفير فرص عمل والحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في هذا المجال المهم.

خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مصنع تدوير المخلفات بمدينة الخانكة يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) في تأمين عقد امتياز لمدة 10 سنوات، ما يضمن تدفقًا مستدامًا للوقود البديل بتكلفة تنافسية، تغطي احتياجات قطاع الأسمنت وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 60,000 طن سنويًا.

ومن جانبه أعرب السيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر عن فخره بهذا الإنجاز،مؤكدًا أن افتتاح هذا المصنع هو خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة تعزز دور الشركة في قيادة قطاع إدارة المخلفات في مصر، قائلًا ان "هذا المشروع ليس مجرد منشأة جديدة، بل هو التزام برؤية واضحة نحو الاستدامة والابتكار." لافتًا ان المصنع شهد عملية تطوير شاملة تضمنت تأهيل البنية التحتية وتركيب أحدث خطوط الفرز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مما يجعلها واحدة من أهم مرافق إنتاج الوقود البديل في مصر، حيث يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في تحويل المخلفات إلى مصدر طاقة مستدام يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر ان المصنع شهد عملية تطوير شاملة تضمنت تأهيل البنية التحتية وتركيب أحدث خطوط الفرز كما أنه مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، كما أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المخلفات من خلال فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل اقتصادي وفعال، وأن المشروع يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتقنيات إعادة التدوير الحديثة، بما يواكب خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ويجعلها واحدة من أهم مرافق إنتاج الوقود البديل في مصر. هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في تحويل النفايات إلى مصدر طاقة مستدام يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.



وتفقدت وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية خلال الزيارة مشتملات المصنع وخطوط الانتاج مؤكدين على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تشغيل المصنع بكفاءة، مع تكثيف برامج التوعية البيئية بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في منظومة فصل المخلفات من المنبع، بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

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