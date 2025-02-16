وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتجدد في مصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول (BP) في مصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد المستخرج من انبعاثات مدافن المخلفات.

جاء اللقاء بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام بوزارة البترول.

تهيئة المناخ للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر قطعت خطوات مهمة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة بيئة داعمة لتوطين تقنيات تحويل المخلفات إلى طاقة، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق فوائد بيئية من خلال توفير طاقة منخفضة الانبعاثات ومتجددة.

وأشارت إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث تبنّى مفهوم الاقتصاد الدوار، وعزز دور القطاع الخاص في إدارة المخلفات. كما حدّد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وأسند لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة على المنظومة، بما يضمن جذب الاستثمارات وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس في تطوير البنية التحتية من محطات ومدافن ومصانع، ضمن البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة.

مشروعات البيوجاز واستغلال غازات المدافن الصحية

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بدأت منذ عشر سنوات في نشر تكنولوجيا إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، عبر بناء وحدات صغيرة في القرى المصرية، ثم التوسع إلى وحدات متوسطة الحجم في المزارع، بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في محافظات الصعيد. كما أنشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية لدعم تطوير هذه الوحدات وتوفير فرص استثمارية جاهزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، مما يخلق فرص عمل محلية.

وأضافت أن الحكومة، وفقًا لقانون إدارة المخلفات، أقرت الاستفادة من ثلاثة أنواع من المخلفات بتحويلها إلى طاقة، وهي: المخلفات الصلبة، والحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وغازات المدافن الصحية. وأشارت إلى أن أول مشروع نموذجي لهذا التوجه يتم تنفيذه حاليًا في مدفن السلام، مع إمكانية توسيع التجربة لتشمل المدافن الجديدة البالغ عددها 27 مدفنًا في مصر، إضافةً إلى الاستفادة من المقالب العشوائية التي سيتم غلقها وفقًا للقانون.

دور BP في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة

من جانبه، أكد المهندس وليد شاهين أن شركة BP، التي تمتلك خبرة تتجاوز 60 عامًا في قطاع البترول المصري، حريصة على دعم جهود تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات الطاقة. وأشار إلى امتلاك الشركة لشركة "أركيا" المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، وهو مصدر طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية، يحقق بعدًا بيئيًا مهمًا، ويمكن أن يسهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة كجزء من إجراءات التحول العادل للطاقة.

واتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة لبحث آليات تنفيذ المشروع في مصر، وتقييم جدواه البيئية والاقتصادية، ضمن استراتيجية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بمجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة.

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