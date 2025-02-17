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محافظات

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصنع تدوير المخلفات،فيتو

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع تدوير المخلفات بالخانكة، حيث تم إنشاء المصنع عام 2009م، بمنحة من الوكالة الألمانية giz، على مساحة حوالي 3.7 فدان، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع 400 طن / يوم، كما يضم المصنع 2 خط للفرز بحالة سيئة جدا، كما كانت تبلغ نسبة إهلاك المصنع منذ إنشاؤه في عام 2009 حتى تأجيره (5% سنويا) حوالي 75%.

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وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتفقدان مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم تأجير المصنع لأحد الشركات في 1 / 4 / 2024 لمدة 10 سنوات بمبلغ 175 ألف جنيه شهريا، كما تم تجديد الخطوط والمبنى الإدارى وإصلاح الجرارات والسيارات الخاصة بالمصنع بواسطة الشركة المستأجرة.

وافتتحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصنع بعد أعمال التطوير التي تمت، كما تم تفقد غرفة التحكم المركزية للمصنع والمختصة بالتحكم في المصنع، لسرعة التعامل مع المتولد اليومي للمصنع.

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الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة منال عوض منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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