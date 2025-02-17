دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الشرطة العراقي والعين في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الشرطة العراقي أمام العين الإماراتي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، في مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أعلن المدرب البرتغالي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي تشكيلة فريقه لمواجهة الشرطة العراقي

تشكيل العين ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يدخل فريق العين الإماراتي مباراته أمام الشرطة العراقي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: خالد عيسى.

في خط الدفاع: فابيو كاردوسو - خالد الهاشمي - إيريك - عبد الكريم تراوري.

في الوسط: أحمد برمان – بارك يونغ –بالاسيوس.

وفي الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - سانابريا

وعلى الرغم من مغادرة فريق العين المنافسة بشكل رسمي، إلا أن الفريق يسعى لتحقيق انتصار معنوي وإرضاء جماهيره قبل انتهاء مشواره القاري.

الشرطة العراقي، فيتو

تشكيل الشرطة العراقي أمام العين

وأعلن محمد عبد العظيم “عظيمة” المدير الفني لفريق الشرطة العراقي تشكيلة فريقه لمواجهة العين، وضم كل من:

باسل - صباح - هودن - هاشم - يحيى - بوبكر - علي - أمين - اليوسف - المواس - ميمي

موعد مباراة العين والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

انطلقت مباراة العين والشرطة العراقي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

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