الشرطة العراقي يتعادل مع الاستقلال الإيراني 1-1 في دوري أبطال آسيا (صور)

تعادل فريق الشرطة العراقي مع مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد آزادي في طهران، ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

تشكيل الشرطة العراقي أمام الاستقلال الإيراني

ترتيب الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

بهذه النتيجة وصل فريق الشرطة العراقي إلى النقطة الثالثة بالمركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما رفع الاستقلال رصيده للنقطة السادسة في المركز الثامن.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16،

موعد الجولة الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا

تقام الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب بمرحلة الدوري يومي 17 و18 فبراير الجاري.

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