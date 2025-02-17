الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، السد يتعادل مع باختاكور 1/1 في الشوط الأول

السد القطري
السد القطري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق السد القطري مع نظيره باختاكور الأوزبكي بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي تجمع بينهم اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري 2024- 2025.

 

الشوط الأول السد وباختاكور

وسجل رياسكوس هدف التقدم لفريق باختاكور في الدقيقة 18، ثم تعادل حسن الهيدروس للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 37. 

تشكيل السد لمواجهة باختاكور

وجاء تشكيل السد على النحو التالي: 

سعد الشيب، علي سعد، حسن الهيدوس، عبدالله اليزيدي، بوعلام خوخي، كريستو جونزاليز، جويليرمي توريس، جيوفاني هينريك، يوسف عطال، عبدالصمد بوناسي، آدم وناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا السد السد القطري باختاكور الاوزبكي

مواد متعلقة

مصطفى شلبي يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي بالدوري

أخبار الأهلي، مهاجم الأحمر في القمة وموقف بن شرقي وطاهر محمد طاهر

أهلي جدة يضرب السد بثلاثية ويتأهلان معا في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، السد يتأخر 2-1 أمام أهلي جدة في الشوط الأول

الأكثر قراءة

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم 2-1 على إنبي في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

بمشاركة بن شرقي ومعلول، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك (صور)

إصابة 27 طالبًا ومعلمًا باختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بالشرقية، والتعليم ترد

منوعات

المزيد

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية