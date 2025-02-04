العين الإماراتي يعلن إقالة جارديم من تدريب الفريق وتعيين الصربي إيفيتش

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وجهازه الفني، وتعيين الصربي فلاديمير إيفيتش خليفة له.

العين الإماراتي يودع دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاءت تلك القرارات التي صدرت اليوم الثلاثاء، بعد توديع الفريق لدوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته أمام الريان القطري بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة من منافسات مجموعة منطقة الغرب.

وكان العين، حامل لقب دوري أبطال آسيا، يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان لإنقاذ موسمه القاري، لكنه تلقى خسارة جديدة جمدت رصيده عند نقطتين فقط، ليودع البطولة دون تحقيق أي انتصار.

بيان العين الإماراتي بإقالة جارديم وتعيين إيفيتش

وأصدر نادي العين بيانًا رسميًا قال فيه: "توصلت شركة نادي العين لكرة القدم، إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه الفني يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف: "يتوجه النادي بالشكر والتقدير للمدرب وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة".

وفي السياق نفسه أعلن العين التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لجارديم.

وقال العين في بيانه إن إيفيتش سيقود الفريق لمدة موسم ونصف وسيصل المدرب إلى الدولة مساء اليوم لقيادة الفريق اعتبارًا من تدريبات يوم غد الأربعاء.

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