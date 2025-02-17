8 أسباب شائعة لحكة فروة الرأس وطرق علاجها المختلفة

حكة والتهابات فروة الرأس من الإصابات المزعجة التى تحدث لأسباب عديدة، ويجب الاهتمام بعلاجها لتجنب تساقط الشعر وضعفه، وقد تشير في العديد من الأوقات إلى الإصابة بحالة صحية.

8 أسباب شائعة لحكة فروة الرأس

لا يوجد سبب واحد لـحكة فروة الرأس، فهناك أسباب متعددة قد تجعل الشخص يشعر بهذا الشعور المزعج أحيانًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة لـحكة الرأس:

ردود الفعل تجاه منتج للشعر

قد يعاني الشخص من حكة فروة الرأس لأنه يعاني من رد فعل سيئ تجاه شيء يضعه على شعره، مثل الصبغة، التهاب الجلد التماسي هو طفح جلدي يحدث عندما يتلامس الجلد مع شيء يسبب تهيجه أو لديه حساسية تجاهه.

السبب الشائع وراء حكة فروة الرأس هو مادة البارافينيلين ديامين، وهي مادة كيميائية موجودة في صبغات الشعر الداكنة والحناء، ولكن قد تكون المنتجات الأخرى مصدرًا لالتهاب الجلد التماسي أيضًا.

عادةً ما تختفي ردود الفعل التحسسية من تلقاء نفسها إذا تمكن الشخص من تحديد وتجنب المادة الكيميائية التي تسبب لك الحساسية.

التهاب الجلد الدهني

السبب الأكثر شيوعًا لحكة فروة الرأس هو التهاب الجلد الدهني، وهي حالة جلدية تسبب قشرة الرأس، وهي استجابة الجسم الالتهابية لفرط نمو الخميرة.

يسبب التهاب الجلد الدهني الحكة والتقشر، وتعيش الخميرة عادةً على فروة الرأس والمناطق الأخرى المشعرة من الجسم، ولكن المشكلة تنشأ عندما يكون هناك الكثير من الخميرة.

ما يجب فعله: في الحالات الخفيفة، يمكن تجربة شامبو بدون وصفة طبية يحتوي على السيلينيوم أو بيريثيون الزنك، وتساعد هذه المكونات في السيطرة على الخميرة، ولكن في الحالات الخطيرة، قد تحتاج إلى زيارة مقدم الرعاية الصحية للحصول على شامبو مضاد للفطريات بوصفة طبية أو كورتيزون موضعي أو رغوة طبية أو محلول أو كريم أو مرهم.

الشرى

إذا كان الشخص قد أصيب بالشرى من قبل - على سبيل المثال، على الوجه أو الصدر أو الذراعين - فيمكن أن يسبب ذلك الحكة وعدم الراحة، ويمكن أن يحدث أيضًا في فروة الرأس.

ما يجب فعله غالبًا ما يختفي الشرى من تلقاء نفسه بسرعة كبيرة، ولكن إذا لم يختفي أو كان الشخص يعاني منه كثيرًا، فيجب زيارة طبيب الأمراض الجلدية.

الصدفية

صدفية فروة الرأس هي مرض مناعي ذاتي مزمن يسبب بقعًا حمراء متقشرة مرتفعة على فروة الرأس، وتسمى هذه البقع باللويحات.

لا يوجد لدى الخبراء فهم واضح لما يسبب هذا الاضطراب الجلدي على وجه التحديد، ولكن من المرجح أن يصاب به الشخص إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني منه.

يمكن أن تساعد الشامبوهات الطبية التي تحتوي على قطران الفحم أو حمض الساليسيليك في إبقاء الصدفية في فروة الرأس تحت السيطرة، وإذا لم تنجح هذه العلاجات، يجب تحديد موعدًا مع طبيب الأمراض الجلدية، الذي يمكنه وصف شامبو أقوى وكورتيزون موضعي.

سعفة الرأس

سعفة الرأس هي عدوى فطرية يمكن أن تصيب فروة الرأس، وتمتد عميقًا في بصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور بقع مستديرة من تساقط الشعر تكبر بمرور الوقت، قد يظهر الطفح الجلدي مرتفعًا وبه نقاط سوداء أو له مظهر خشن.

عندما يصاب الشخص بعدوى سعفة الرأس في الجلد، يمكن استخدام تركيبة مضادة للفطريات بدون وصفة طبية للتخلص منها.

قمل الرأس

يمكن لهذه الحشرات الصغيرة أن تغزو فروة رأس أي شخص، وليس فقط الأطفال - وهي في الواقع تفضل العيش في شعر نظيف، على عكس الافتراض الشائع بأن وجود قمل الرأس هو نتيجة لسوء النظافة.

ويمكن رؤية بيض القمل الصغير الملتصق بخصلات الشعر الفردية، وتبدو مثل قشرة الرأس إلى حد ما، لكن لا يمكن التخلص منها بسهولة لأنها "ملتصقة" بجذع الشعرة، ويتحرك القمل البالغة حول الرأس، لكن من الصعب اكتشافها أكثر من القمل.

يجب البحث عن الشامبوهات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على البيرثرين أو البيرميثرين.

حب الشباب

يمكن أن يصاب الشخص بحب الشباب والبثور على فروة الرأسك، ويمكن أن تكون مؤلمة، لكنها يمكن أن تسبب أيضًا حكة.

يمكن أن يكون للبثور على فروة الرأس بعض الأسباب نفسها للبثور

كيف يمكن منع هذه المشكلة من التطور من خلال:

استخدام منتجات شعر مختلفة.

غسل الشعر بشكل متكرر، خاصة بعد التعرق.

تجنب القبعات الضيقة أو عصابات الرأس.

كيفية علاج حكة فروة الرأس

يعتمد حل حكة فروة الرأس على سبب حكة فروة الرأس، ولكن العلاجات قد تشمل:

الشامبو الطبي الذي لا يستلزم وصفة طبية: هناك الكثير من الشامبو الذي لا يستلزم وصفة طبية في السوق، وكل منها مصمم لعلاج أسباب مختلفة لحكة فروة الرأس، ولكن النوع الذي يحتاجه يعتمد على الحالة التي تتعامل معها.

الشامبوهات التي تحتاج إلى وصفة طبية: إذا لم تنجح الشامبوهات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، فقد يصف طبيب الأمراض الجلدية شيئًا أقوى.

الأدوية الموضعية: الشامبوهات ليست هي الحل الوحيد، ويصف أطباء الأمراض الجلدية أحيانًا أيضًا الرغوات الطبية والمراهم وأشكال أخرى من الأدوية التي يتم تطبيقها مباشرة على البشرة.

الأدوية الفموية: اعتمادًا على سبب حكة فروة الرأس، قد يحتاج الشخص إلى تناول أدوية فموية لمعالجة المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.

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