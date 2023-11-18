الأنواع المختلفة لعدوى الفطريات الجلدية، وطرق علاجها

داء المبيضات، سعفة فروة الرأس، حكة اللعب، وقدم الرياضي كلها أنواع من الالتهابات الجلدية الفطرية، وفي بعض الحالات وقد تكون هناك حاجة للأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم.

عدوي فطرية، فيتو

ما هي العدوى الجلدية الفطرية؟

الفطريات تعيش في كل مكان، ويمكن العثور عليها في التربة، في الهواء، أو حتى داخل الجسم، ويمكن العثور عليها أيضًا على النباتات أو الأسطح أو الجلد وعادةً لا تسبب هذه الكائنات المجهرية أي مشاكل للبشرة إلا إذا تكاثرت بشكل أسرع من المعتاد أو اخترقت الجلد من خلال قطع أو آفة.

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نظرًا لأن الفطريات تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، فقد تتطور الالتهابات الجلدية الفطرية غالبًا في المناطق المتعرقة أو الرطبة التي لا تحصل على الكثير من تدفق الهواء وتشمل بعض الأمثلة القدمين والفخذ وطيات الجلد.

تظهر هذه الالتهابات عادةً على شكل طفح جلدي متقشر أو على شكل جلد متغير اللون وغالبًا ما يسبب الحكة.

غالبًا ما تصاب بعدوى جلدية فطرية من خلال الاتصال المباشر، ويمكن أن يشمل ذلك ملامسة الفطريات داخل أو على:

شخص آخر

حيوان

عناصر مثل الملابس

صالات رياضية

سجادات الصالة الرياضية، مثل تلك المستخدمة في المصارعة

أحواض المياه الساخنة

غرف الساونا وغرف البخار

بعض الالتهابات الجلدية الفطرية شائعة جدً، على الرغم من أن العدوى يمكن أن تكون غير مريحة وربما معدية، إلا أنها عادة ليست خطيرة إلا إذا كنت تعاني من ضعف المناعة.

أنواع الالتهابات الجلدية الفطرية وعلاجاتها

يمكن أن تؤثر العديد من الالتهابات الفطرية الشائعة على الجلد.

عدوى الخميرة (عدوى الجلد المبيضات)

الخميرة هي نوع من الفطريات.

توجد خميرة تسمى المبيضات بشكل طبيعي على الجلد وداخل جسم الإنسان، وعندما ينمو بشكل مفرط يمكن أن تحدث عدوى، بما في ذلك على الجلد، أكثر أنواع المبيضات شيوعًا هي المبيضات البيضاء.

وتشمل الأسماء الأخرى لعدوى الخميرة في الجلد ما يلي:

عدوى الجلد بالمبيضات

عدوى جلدية صريحة

داء المبيضات الجلدي

داء المبيضات في الجلد

وتحدث العدوى في المناطق الدافئة والرطبة وسيئة التهوية التي تشمل المناطق المصابة عادةً ثنايا الأرداف (كما هو الحال في أنواع معينة من طفح الحفاضات) وتحت الثديين.

يمكن أن تشمل أعراض عدوى الخميرة في الجلد ما يلي:

طفح جلدي أحمر أو متغير اللون

مثير للحكة

لاذع

احتراق

نتوءات تشبه حب الشباب حول الطفح الجلدي

عدوى فطرية، فيتو

كيف يتم علاج العدوى الفطرية؟

خطوة مهمة في علاج أي عدوى فطرية هي الحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًّا.

بعض عدوى الخميرة سوف تختفي من تلقاء نفسها، وتتوفر أيضًا الأدوية المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) يمكن لهذه الأدوية أن تقتل الفطريات مباشرة أو تمنعها من النمو والازدهار، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

الإصدارات الموضوعية تشمل:

كلوتريمازول

إيكونازول

الكيتوكونازول

النيستاتين

أوكسيكونازول

للمساعدة في تقليل الحكة، يمكنك أيضًا استخدام كريم كورتيكوستيرويد.

قد تساعدك المساحيق على إبقاء بشرتك جافة، ومن المهم تطبيقها لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل أو بعد وضع أي كريمات.

إذا لم يتم حل العدوى أو تحسنها، فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم، مثل:

فلوكونازول.

للمساعدة في علاج طفح الحفاض، فكر في استخدام كريمات أكسيد الزنك لتهدئة بشرة طفلك.

العلاجات المنزلية مثل تغيير الحفاضات بشكل متكرر واستخدام الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة قد تخفف الأعراض أيضًا.