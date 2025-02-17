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سياسة

وفد إسكان البرلمان يتفقد محطة مياه الحصايا في إدفو

تفقد محطة مياه الحصايا
تفقد محطة مياه الحصايا في إدفو

واصل وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، جولته التفقدية لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان.

تفقد محطة مياه الحصايا في إدفو بمحافظة أسوان 

وتفقد الوفد البرلماني، برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محطة مياه الشرب بالحصايا في إدفو.

تفاصيل عمل محطة مياه الحصايا في إدفو بمحافظة أسوان 

وتعمل المحطة من خلال بئر ارتوازي على عمق 45 مترا، لخدمة الأهالي على مدار الساعة، بطاقة إنتاجية 2082 كم 3/ يوم.

توصية برلمانية بشأن محطة مياه الحصايا في إدفو 

من جانبهم أوصى أعضاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، بضرورة وجود بديل استعدادا لأي مشكلات تتعلق بالتشغيل، لاسيما وأن المحطة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، إلا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. 

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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الإسكان لجنة الإسكان النواب مياه الشرب أسوان

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