الأحد 16 فبراير 2025
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سياسة

وفد إسكان النواب في جولة تفقدية بمحطة مياه فريال بمدينة أسوان

تفقد محطة مياه فريال
تفقد محطة مياه فريال بمدينة أسوان

قام وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، بتفقد محطة مياه فريال بمدينة أسوان.

تفقد محطة مياه فريال بمدينة أسوان 

وخلال الجولة، استمع وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لشرح حول محطة المياه، والتي يعود إنشاءها لعام 1953 بطاقة عمل 100 لتر/ ثانية، لخدمة حي جنوب أسوان.

زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه فريال بمدينة أسوان 

وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 250 لتر/ ثانية، نظرا لزيادة الطلب على المياه نتيجة ارتفاع الكثافات السكانية.

زيارة مركز خدمة عملاء شركة مياه فريال بمدينة أسوان 

وخلال الجولة التفقدية، قام وفد لجنة الإسكان، برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بزيارة مركز خدمة العملاء بالشركة، للاستماع لشكاوى المواطنين، وكيفية التعامل معها من جانب الشركة.

شكاوى من تكرار انقطاع المياه 

ووجه الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة طمأنة لأهالي أسوان بسبب تكرار شكاوى انقطاع المياه.

وأشار إلى أن أعمال تطوير تتم في العديد من الخطوط، مما يساهم في حل مشكلة الانقطاع مستشهدا بخط المياه في منطقة الصداقة، والذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتفقد عدد من المنشآت في ضوء التحركات البرلمانية التي تقدم بها أعضاء المجلس عن محافظة أسوان.

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
 

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