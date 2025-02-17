إسكان النواب تتفقد محطة معالجة الحاجر في إدفو بأسوان

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، محطة معالجة الحاجر في إدفو بمحافظة أسوان.

تفقد محطة معالجة الحاجر في إدفو

جاء ذلك برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من قيادات الشركة.

مراجل معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة الحاجر في إدفو

واستعرض مسئولو المحطة مراحل عمليات المعالجة بداية من استقبال المواد المراد معالجتها، وصولا إلى المياه بعظ المعالجة الثلاثية.

وتمثل محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو، شمال غرب محافظة أسوان أحد أكبر محطات المعالجة الثلاثية بأسوان.

القدرة التصميمة لمحطة المعالجة الثلاثية بالحاجر في إدفو

تبلغ القدرة التصميمية لمحطة المعالجة الثلاثية بالحاجر في إدفو 14 ألف م3/ يوم، حيث تخدم حوالي 200 ألف نسمة، بواقع أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، بجهود محطة المعالجة الثلاثية، لاسيما بعد إنهاء أزمة وجود الرائحة في المراحل الأولى من عمليات المعالجة.

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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