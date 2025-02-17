مصرع شخص في انهيار جزئي لعقار بالقليوبية

لقى شخص مصرعه اليوم الإثنين، في انهيار جزئي لعقار بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، وتم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية للمكان، وتم انتشال الجثة من تحت الإنقاض ونقلها إلى مستشفى الخانكة العام.

فيما انتقلت لجنة من الادارة الهندسية بالخانكة لفحص العقار والعقارات المجاورة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من عقار قديم بشارع عمر الريس، قسم شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وقوة أمنية من قسم شرطة الخانكة وبالفحص والمعاينة، تبين انهيار جزء من منزل قديم، ما اسفر عن مصرع احد السكان وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

انهيار جزئي لعقار بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية،فيتو

انهيار جزئي لعقار بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية،فيتو

انهيار جزئي لعقار بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية،فيتو

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