محطات الصرف الصحي المتوقفة في محافظة القليوبية تهدد حياة المواطنين (فيديو وصور)

في إطار زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمحافظة القليوبية، سلطت فيتو الضوء على مشكلة محطات الصرف الصحي المتوقفة التي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل توقف بعض المحطات عن العمل لسنوات طويلة.

محطة الصرف الصحي بقرية دندنا

خلال الزيارة، تم طرح مشكلة محطة الصرف الصحي بقرية دندنا التابعة لمركز طوخ، والتي بدأ العمل بها منذ حوالي خمس سنوات، إلا أنها توقفت عن العمل منذ عام. وقد أدى توقف المحطة إلى تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في القرية، حيث أصبحت البيارات المفتوحة والمكسورة تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين. وقد وقعت حادثة مأساوية مؤخرًا عندما سقط طفل صغير في أحد هذه البيارات، مما أثار غضبًا واسعًا بين أهالي القرية.

وردًّا على سؤال حول هذه المشكلة، أكد وزير الإسكان أن المحطة ستكون ضمن أولويات المشروعات التي سيتم البدء فيها فورًا، خاصة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل قرى المحافظة في مراحلها الأولى والثانية والثالثة. وأشار الوزير إلى أن المحطة ستخضع لإعادة تأهيل وتشغيل عاجل لتجنب أي كوارث مستقبلية.

إجراءات طويلة لإدخال المرافق.. معاناة المواطنين

كما تمت مناقشة الإجراءات الطويلة والمعقدة التي يحتاجها إدخال مرافق المياه والصرف الصحي إلى المنازل داخل الحيز العمراني، مما يضطر المواطنين في كثير من الأحيان إلى إدخال المرافق بشكل عشوائي. وقد طالب المواطنون بتبسيط هذه الإجراءات، خاصة في ظل اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، والذي كان آخر إنجازاته إطلاق منصة مصر العقارية.

وردًّا على هذه المطالب، أكد الوزير أن هناك تعليمات مشددة لإنهاء أي إجراءات بيروقراطية تعيق مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية ستحدث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تقليل الروتين وتيسير الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية.

تفقد محطات المياه والصرف الصحي

وخلال الزيارة، تفقد الوزير ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، محطة تنقية مياه شرب القناطر الخيرية، والتي تخدم حوالي 600 ألف نسمة في المدينة والقرى المحيطة. كما تابعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس سير العمل في محطة معالجة الصرف الصحي بقها، والتي تخدم حوالي 50 ألف نسمة.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب في المحافظة، مع التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وفقًا للمواصفات العالمية، لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذا القطاع.

ختام الزيارة.. توجيهات لتحسين الخدمات

في ختام الزيارة، وجه الوزير بتوفير كافة أوجه الدعم للمواطنين والعمل على حل أي شكاوى أو مشكلات تواجههم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي. كما أكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبقى مشكلة محطات الصرف الصحي المتوقفة في القليوبية واحدة من التحديات الكبرى التي تحتاج إلى تدخل سريع وفعال، خاصة في ظل المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياة المواطنين. ويأمل أهالي المحافظة أن تتحول التوجيهات والوعود إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

وزير الاسكان في زيارته للقليوبية وسوال حول محطات الصرف الصحي ،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.